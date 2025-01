A energia solar superou pela primeira vez o carvão na produção de eletricidade na União Europeia (UE) em 2024, diz um relatório difundido nesta quinta-feira (23, data local) pelo grupo de reflexão sobre energia Ember.

Ao mesmo tempo, "a produção [de eletricidade] a partir do gás na UE diminuiu pelo quinto ano consecutivo e a produção total de eletricidade [de origem] fóssil alcançou um nível historicamente baixo", detalhou a organização na edição 2025 de seu relatório sobre eletricidade na Europa.

O forte crescimento da energia solar e a recuperação da energia hidrelétrica levaram a cota das energias renováveis para 47% da produção elétrica da UE, destaca o estudo "European Electricity Review".

Uma evolução que fez com que a UE economizasse 59 bilhões de euros (R$ 366 bilhões) em suas importações de combustíveis fósseis para a produção de eletricidade, acrescenta o documento.

Sem a capacidade adicional das energias eólica e solar acrescida nestes últimos cinco anos, os 27 Estados-membros da UE precisariam importar 92 bilhões de metros cúbicos adicionais de gás e 55 milhões de toneladas de carvão.

"Os combustíveis fósseis perdem o seu domínio sobre a energia da UE", destacou Chris Rosslowe, autor principal do relatório.

"No início do Pacto Verde Europeu em 2019, poucas pessoas pensavam que a transição energética da UE estaria onde está hoje: as [energias] eólica e solar relegam o carvão para as margens e empurram o gás para o declínio estrutural", acrescentou.

Segundo o grupo de reflexão, a energia solar gerou 11% da eletricidade da UE em 2024. O carvão, por sua vez, caiu pela primeira vez para menos de 10%.

A energia eólica (17%) gerou mais eletricidade que o gás (16%) pelo segundo ano consecutivo, de acordo com o relatório, que analisa os dados anuais de produção e de demanda de eletricidade dentro do bloco.

Os combustíveis fósseis caíram para 29%. Em 2019, eram responsáveis por 39% da eletricidade, enquanto as fontes renováveis representavam apenas 34%.

Essas tendências são generalizadas, destacou o Ember. A energia solar avança em todos os países da UE e mais da metade deles eliminou o carvão ou reduziu sua participação para menos de 5% em seu mix energético.

Mas ainda há muito a fazer, advertiu Chris Rosslowe.

"É preciso acelerar os esforços, especialmente no setor eólico", que deve mais que duplicar suas capacidades para 2030 em comparação com os níveis de 2024.

O sistema elétrico europeu também precisa aumentar sua flexibilidade para aproveitar ao máximo as fontes renováveis.

