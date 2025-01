O Paris Saint-Germain, que estava numa situação crítica, ganhou fôlego nesta quarta-feira (22) graças à virada por 4 a 2 sobre o Manchester City, pela 7ª rodada da Liga dos Campeões. O que, quando foi conhecido o sorteio dos jogos da remodelada Liga dos Campeões, pretendia ser um jogo duro mas sem grande dramatismo, entre duas equipas que estariam a lutar pela liderança do grupo único de 36 equipas, acabou por ser um tudo ou nada, o duelo na balança caiu do lado local, em uma partida que ficará na memória por muito tempo às margens do Sena.

No início do segundo tempo, Jack Grealish (50') e Erling Haaland (53') colocaram a equipe de Pep Guardiola na frente, mas em seguida veio uma reação espetacular. Ousmane Dembelé (56'), Bradley Barcola (60'), João Neves (78') e Gonçalo Ramos (90'+3) derrubaram o campeão inglês, que depois de uma péssima sequência em novembro e dezembro parecia ter acertado seu rumo com três vitórias e um empate nas últimas quatro rodadas do campeonato inglês.

- Última rodada decisiva -

Ainda assim, o atual campeão da Ligue 1 e o seu homólogo da Premier League ainda têm uma missão na última rodada e não poderão decepcionar diante de Stuttgart e Brugge, respectivamente, sob o risco de verem a sua campanha no torneio europeu ser interrompida muito mais cedo do que o esperado.

Os parisienses enfrentam esse último duelo na Alemanha na 22ª posição com 10 pontos, dois a mais que o City, que fecha esta penúltima rodada em 25º e, portanto, fora das posições que dão acesso ao playoff, que é disputado por times que vão do 9º ao 24º colocado.

Muito antes do início da partida, era perceptível o que estava em jogo entre dois clubes com muito dinheiro, mas precisando de pontos na Liga dos Campeões.

Os torcedores, na chegada do ônibus do PSG, fizeram um corredor para seus jogadores com sinalizadores que deixaram vermelha a fria e chuvosa noite parisiense.

Em meio ao clima de decisão no Parque dos Príncipes, foi registrada a presença de espectadores ilustres, como os treinadores das seleções da Inglaterra e da França, Thomas Tuchel e Didier Deschamps além do presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, e do astro francês da NBA, Victor Wembanyama.

O primeiro tempo foi intenso mas faltou precisão nas finalizações e se encerrou com um gol anulado de Hakimi devido a um impedimento milimétrico de Nuno Mendes. O 0 a 0 no intervalo não dava sinais que seis gols seriam marcados na segunda etapa. Mas a batalha pela posse de bola foi vencida pelo time local.

Os dois gols dos visitantes na volta do vestiário trouxeram de volta o fantasma de uma nova eliminação ainda antes das oitavas de final, que tantas vezes se revelou fatídica para os parisienses.

Grealish, que havia substituído Savinho, aproveitou a rebatida de Donnarumma após um chute de Bernardo Silva, e Haaland se mostrou oportunista ao achar uma bola perdida dentro da pequena área.

Mas depois surgiu a figura de Dembélé, que começou na reserva para surpresa geral, e entrou em campo no segundo tempo.

O ex-jogador do Barcelona aproveitou um passe de Barcola dentro da área e renovou as esperanças.

Pouco depois, Desiré Doué acertou o travessão, mas Barcola foi esperto e marcou o gol de empate aproveitando o rebote.

E para o delírio da torcida parisiense os portugueses João Neves marcou o gol da virada e Ramos garantiu o triunfo épico.

