Um novo incêndio florestal teve início nesta quarta-feira (22) no norte de Los Angeles, obrigando autoridades a emitir milhares de ordens de evacuação na costa oeste dos Estados Unidos, que ainda se recupera de duas semanas de chamas intensas.

O fogo avançava pelas colinas próximas ao lago Castaic, e se propagou por mais de 2 mil hectares em apenas duas horas. As chamas são avivadas pelos ventos fortes e secos que costumam atingir a Califórnia nesta época do ano, que ganharam intensidade nesta semana na região, espalhando as colunas de fumaça e brasas.

Autoridades emitiram ordens de evacuação para cerca de 19 mil pessoas ao redor do lago, que fica cerca de 60 km ao norte de Los Angeles, perto da cidade de Santa Clarita.

O departamento do xerife do condado de Los Angeles pediu que os cidadãos acatem imediatamente as ordens de evacuação. A TV local exibiu imagens da polícia pedindo à vizinhança que deixasse a região.

Bombeiros do condado de Los Angeles e do departamento florestal combatiam as chamas em terra, enquanto outras equipes atacavam pelo ar, com helicópteros e outras aeronaves.

