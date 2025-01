O grupo Estado Islâmico assumiu a responsabilidade, nesta quarta-feira (22), por um ataque que matou um trabalhador chinês no nordeste do Afeganistão, de acordo com o SITE Intelligence Group, uma organização especializada em monitorar sites islamistas.

"O Estado Islâmico divulgou um comunicado [...] no qual indica que seus combatentes atiraram contra um veículo que transportava 'um comunista chinês' na província de Takhar", informou o SITE.

"Um cidadão chinês chamado Li havia planejado viajar ontem à noite (terça-feira) com seu tradutor sem informar às autoridades de segurança", disse à AFP Mohamad Akbar Haqqani, porta-voz da polícia na província de Takhar.

"Infelizmente, ele foi morto a tiros por homens armados não identificados na estrada para Dasht-i Qala", afirmou, acrescentando que o tradutor saiu ileso.

A polícia iniciou uma investigação, disse o porta-voz.

O cidadão chinês "tinha sua própria empresa e trabalhava no setor de mineração", disse Abdul Mateen Qani, porta-voz do Ministério do Interior.

