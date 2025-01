Um dos casais mais famosos do mundo, Michelle e Barack Obama, passam por uma crise no relacionamento, segundo boatos que circulam na internet. Os rumores ganharam força após Michelle não comparecer ao funeral de Jimmy Carter junto com o marido. Ela também não foi à posse de Donald Trump, na qual Obama foi sozinho. Segundo as teorias, o ex-presidente estaria vivendo um romance com a atriz Jennifer Aniston.

A história veio a público após a jornalista Jessica Reed Kraus publicar nas redes sociais que o divórcio dos Obama estava próximo. Ela também compartilhou uma mensagem que recebeu de que o político e a atriz já estariam juntos. “Ele está com Jennifer Aniston. Minha antiga empresária, agora uma amiga, está conectada ao círculo íntimo dela. Em uma reunião com os amigos de Jennifer, o caso surgiu casualmente. A própria Jennifer admitiu”, dizia o texto.

“Eles estavam sentados com uma vidente, o que faz parecer surreal, mas definitivamente não é um segredo entre seus amigos mais próximos”, revelou a fonte. A notícia logo se espalhou, aumentando após Michelle não comparecer aos eventos nem dar uma motivação para sua ausência.





Em entrevista no “Jimmy Kimmel Live”, Jennifer Aniston negou qualquer relação com o ex-presidente. "Isso é absolutamente falso. Não há nada verdadeiro nisso. Eu me encontrei com ele uma vez", disse, reforçando que os boatos são infundados.

Além disso, a eterna Rachel, de “Friends”, contou que é mais próxima de Michelle do que de Obama. Em meio aos rumores, a ex-primeira-dama compartilhou uma declaração de amor ao marido. "32 anos cheios de ação com meu amor! Por tudo isso, obrigada por sempre me apoiar, estar ao meu lado e encontrar maneiras de me fazer sorrir. Eu te amo, Barack Obama", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Barack Obama (@barackobama)





Obama também postou uma foto apaixonada no aniversário da esposa, no último dia 17. “Feliz aniversário para o amor da minha vida, @MichelleObama. Você enche todos os cômodos com calor, sabedoria, humor e graça – e você fica bem fazendo isso. Tenho tanta sorte de poder enfrentar as aventuras da vida contigo. Te amo”, se declarou.





Depois da polêmica, a assessoria de Michelle veio a público explicar que a ex-primeira-dama não compareceu ao funeral de Jimmy Carter porque estava de férias no Havaí. Além disso, ela não foi à posse de Trump por ter “reservas pessoais sobre o atual presidente”.