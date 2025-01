PRINCIPAL NOTÍCIA

EUA GOVERNO: Trump encerra os programas federais de diversidade

WASHINGTON:

Trump encerra os programas federais de diversidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou o encerramento dos programas de diversidade do governo federal e colocou seus funcionários em licença remunerada a partir desta quarta-feira (22), enquanto atacou a bispa de Washington por seu sermão a favor de migrantes e mulheres transgênero.

BRUXELAS:

Trump 'tem razão' ao dizer que UE não gasta o suficiente em defesa, admite chefe da diplomacia do bloco

A chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, disse nesta quarta-feira (22) que o presidente dos EUA, Donald Trump, “está certo” quando afirma que os países da UE não gastam o suficiente em defesa.

PANAMÁ:

A China controla o Canal do Panamá como diz Trump?

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu em sua posse retomar o controle do Canal do Panamá, o que foi categoricamente rejeitado pelo governo panamenho. No centro da controvérsia está a China.

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Devastação por incêndios cresceu 79% em 2024 no Brasil

O Brasil enfrentou em 2024 um aumento dramático de 79% de superfície vegetal incendiada em comparação com o ano anterior. Uma crise que deixou 30,8 milhões de hectares queimados, especialmente na Amazônia, revelou nesta quarta-feira (22) a plataforma de monitoramento MapBiomas.

SAN SALVADOR:

Morre ex-presidente salvadorenho Funes, asilado na Nicarágua após acusações de corrupção

Mauricio Funes, o primeiro presidente de esquerda de El Salvador (2009-2014), morreu na terça-feira aos 65 anos na Nicarágua, para onde fugiu em 2016 após ser acusado de crimes de corrupção em seu país.

BOGOTÁ:

Petro reconhece 'fracasso' diante da violência do ELN na Colômbia

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, reconheceu, nesta terça-feira (21), como um "fracasso" o recrudescimento da violência da guerrilha do ELN na fronteira com a Venezuela, que deixa 80 mortos e cerca de 32 mil deslocados.

-- EUROPA

LONDRES:

Príncipe Harry e proprietário do The Sun chegam a acordo

O príncipe Harry, que acusa o grupo de mídia de Rupert Murdoch de práticas ilegais para acessar sua privacidade, chegou a um acordo econômico com a editora, anunciou nesta quarta-feira (22) o advogado do filho do rei Charles III, David Sherborne.

PARIS:

Paris receberá exposição fotográfica sobre campo nazista de Auschwitz

Uma exposição de fotografias nazistas do campo de concentração de Auschwitz, libertado pelas tropas soviéticas há 80 anos, será inaugurada na quinta-feira no Memorial Shoah, em Paris.

-- ORIENTE MÉDIO

RAMALLAH:

Fim das sanções dos EUA contra colonos extremistas da Cisjordânia levanta temores de mais violência

A Autoridade Palestina criticou a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de suspender as sanções contra colonos israelenses extremistas na Cisjordânia ocupada, uma medida que pode levar ao aumento da violência.

DOHA:

Trégua em Gaza é um acordo frágil com muitas incógnitas, alertam especialistas

A trégua entre Israel e o Hamás que entrou em vigor no domingo (19) na Faixa de Gaza é um acordo frágil, com muitas icógnitas e que pode entrar em colapso a qualquer momento, advertem os especialistas consultados pela AFP.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Louvre recebe exposição de Cimabue, artista italiano que revolucionou a pintura

A partir desta quarta-feira (22), o Museu do Louvre, em Paris, apresentará uma exposição inédita dedicada ao artista italiano Cimabue (por volta de 1240-1302), que revolucionou a pintura ocidental e abriu caminho para o naturalismo, mas cuja biografia permanece incompleta.

LAGOS:

'Falso Brad Pitt': quando a IA potencializa golpes amorosos

Depois de perder todas as suas economias para um "falso Brad Pitt" criado com inteligência artificial, uma francesa de 53 anos tenta encontrar os golpistas na Nigéria, um país onde esse tipo de fraude é comum.

=== ESPORTES ===

SÃO PAULO:

Preços que 'assustam': inflação do mercado de transferências atinge futebol brasileiro

"Estamos assustados, mas temos que montar um time", afirma o presidente do Fluminense. Assim como outros dirigentes e treinadores do futebol brasileiro, Mário Bittencourt enfrenta diariamente preços "assustadores" para contratar reforços.

