Uma exposição de fotografias nazistas do campo de concentração de Auschwitz, libertado pelas tropas soviéticas há 80 anos, será inaugurada na quinta-feira no Memorial Shoah, em Paris.

Auschwitz-Birkenau, construído na Polônia durante a ocupação, é o símbolo do genocídio perpetrado pela Alemanha nazista contra seis milhões de judeus europeus. Mais de um milhão morreram entre 1940 e 1945 nesse campo, onde mais de 100.000 não judeus também morreram.

Mais de 400.000 judeus vieram da Hungria para o campo.

O álbum de fotos em exposição no memorial foi resgatado de uma gaveta nos escritórios da SS por uma sobrevivente, Lili Jacob Zelmanovic, nascida em 1926 em Bilky, Hungria.

Há quase 200 fotos, que o historiador Tal Bruttmann, curador da exposição, mostra na forma de um enorme livro digital que reproduz o álbum em grande escala e, em seguida, por meio de uma análise detalhada de algumas das imagens em outras salas.

Uma locução monótona lê, em alemão e francês, as pequenas anotações nas margens: “classificação”, “homens aptos”, “mulheres inaptas”, “homens por trás da remoção”.

“Trata-se de mostrar o que não vemos, mesmo que esteja bem debaixo de nossos narizes”, explicou Tal Bruttmann à imprensa.

- À beira do extermínio -

Uma simples foto de um pequeno grupo de mulheres com a Estrela de Davi no peito, olhando diretamente para a câmera, na realidade esconde a iminente entrada delas em uma câmara de gás.

O fotógrafo provavelmente tirou a foto muito perto da entrada da câmara de extermínio.

Em outras fotos, “vemos mulheres cobrindo o nariz com um lenço”, um sinal do “cheiro da morte” no campo, acrescenta Bruttmann. Em outras, a ousadia dos prisioneiros é impressionante: eles colocam a língua para fora em direção à lente.

“Esse é o cerne da exposição: não apenas mostrar as imagens, mas também refletir sobre o que elas nos mostram”, explica o historiador, que está trabalhando em uma nova edição do "Álbum de Auschwitz".

Sobre a construção e o trabalho diário de extermínio em Auschwitz-Birkenau, há “centenas de álbuns de fotos”, que costumavam acompanhar documentos oficiais, mas alguns ainda estão em mãos privadas, desconhecidos do público, explica ele.

“Auschwitz é uma cidade, em torno da qual há um tráfego ferroviário considerável. Você pode ver isso em algumas das fotos. Há uma estação na cidade e milhares de pessoas passam por lá todos os dias. Em outras palavras, o lugar não era desconhecido”, nem isolado, lembra ele.

Para o regime nacional-socialista, o campo era, antes de tudo, uma fonte de orgulho industrial, e um testemunho de sua eficiência tinha de ser deixado para trás, explicam os historiadores.

Os serviços fotográficos de todos esses campos, espalhados por toda a Europa, são evidências das complexas relações entre os carrascos e suas vítimas.

Em Auschwitz, “havia dois oficiais da SS encarregados do serviço, [Berhnard] Walter e [Ernst] Hofmann, que era seu assistente, e cerca de quinze prisioneiros, fossem eles fotógrafos profissionais ou não”, explica Tal Brutmann.

No campo de prisioneiros políticos de Mauthausen, o fotógrafo espanhol Francesc Boix, um espanhol e republicano que sobreviveu à morte e conseguiu tirar fotos e roubar imagens tiradas por seus hierarcas, correndo o risco de ser morto, ficará para a posteridade.

O álbum de Lili Jacob Zelmanovic acabou sendo doado ao museu do Holocausto Yad Vashem, em Jerusalém, em 1980.

A comemoração oficial da libertação de Auschwitz-Birkenau ocorrerá em 27 de janeiro.

