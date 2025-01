O príncipe Harry, que acusa o grupo de mídia de Rupert Murdoch de práticas ilegais para acessar sua privacidade, chegou a um acordo com a editora, de acordo com um advogado do magnata australiano, que disse que seu cliente pediu desculpas e pagará a ele uma indenização por “danos substanciais”.

O News Group Newspapers (NGN), de Murdoch, oferece “um pedido de desculpas completo e inequívoco” ao príncipe “pelas escutas telefônicas, vigilância e uso indevido de informações privadas por jornalistas e investigadores particulares instruídos por eles”, disse o advogado do NGN, Anthony Hudson, ao Tribunal Superior de Londres.

