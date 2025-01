A polonesa Iga Swiatek derrotou nesta quarta-feira (22) a americana Emma Navarro por 2 sets a 0, parciais de 6-1 e 6-2 e avançou às semifinais do Aberto da Austrália, igualando o seu melhor resultado neste torneio.

Em um dia de muito vento na Rod Laver Arena, a cinco vezes campeã do Grand Slam se mostrou imparável contra a oitava cabeça de chave da competição e semifinalista do último US Open.

A número dois do mundo vai disputar uma vaga na final contra a compatriota Madison Keys, que mais cedo venceu a ucraniana Elina Svitolina por 3-6, 6-3 e 6-4.

"Madison é uma jogadora excelente e experiente, então nunca se sabe", disse Swiatek ao final do duelo com Navarro, que durou apenas uma hora e 29 minutos.

"Vai ser complicado, vou focar só em mim. Ela fez um bom torneio aqui e sabemos muito bem como ela pode jogar”, acrescentou.

Embora a americana chegue à semifinal vivendo um ótimo momento, com um retrospecto de dez vitórias consecutivas, Swiatek tem se mostrado muito sólida em Melbourne.

Nos cinco jogos disputados, não cedeu nenhum set e perdeu apenas 14 games, metade deles na primeira rodada.

Neste triunfo contra Navarro não demorou muito para ela mostrar seu nível, deixando a americana com zero pontos e abrindo 2 a 0. Ela quebrou o saque mais duas vezes antes de fechar o set em 35 minutos.

A americana, que já passou mais de dez horas em quadra no torneio (contra apenas quatro horas e meia de Swiatek), resistiu melhor no segundo set e teve um break point a seu favor quando estavam empatadas em 2 a 2.

Porém, a polonesa confirmou seu saque e emendou mais quatro games consecutivos rumo às semifinais.

Vencedora de quatro Roland Garros e um US Open, Swiatek só chegou a essa fase em Melbourne em 2022, quando perdeu para a americana Danielle Collins.

Na outra semifinal do torneio feminino, a atual bicampeã e número um do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, enfrentará a espanhola Paula Badosa.

--- Resultados desta quarta-feira do Aberto da Austrália:

. Simples feminino - Quartas de final:

Madison Keys (EUA/N.19) x Elina Svitolina (UCR/N.28) 3-6, 6-3, 6-4

Iga Swiatek (POL/N.2) x Emma Navarro (EUA/N.8) 6-1, 6-2

./bds/mp/pst/dbh/mas/aam