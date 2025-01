A tenista americana Madison Keys, número 14 do mundo, se classificou nesta quarta-feira (22) para a terceira semifinal de sua carreira no Aberto da Austrália, depois das de 2015 e 2022, onde poderá enfrentar a número 2 do ranking, a polonesa Iga Swiatek.

Na quadra da Rod Laver Arena, a americana de 29 anos derrotou com parciais de 3-6, 6-3 e 6-4 a ucraniana Elina Svitolina (27ª), a quem já venceu quatro vezes em seis confrontos.

Ela enfrentará nas semifinais a vencedora da partida entre Swiatek (2ª) e Emma Navarro (8ª) que se enfrentam na tarde desta quarta-feira em Melbourne.

Finalista do Aberto dos Estados Unidos em 2017, a tenista destra de Illinois registrou nesta quarta a 12ª vitória da temporada, o maior número total do circuito feminino.

Vencedora do torneio de Adelaide no início de janeiro, Keys conquistou contra Svitolina a décima vitória consecutiva.

Porém, ela demorou a se encontrar, perdendo dois break points no primeiro set, enquanto Svitolina acertou na primeira oportunidade de vencer o set por 6-3.

"Senti que deveria começar a jogar de forma um pouco mais agressiva e tentar chegar à rede um pouco mais rápido", admitiu Keys, que já derrotou Elena Rybakina e Danielle Collins em Melbourne.

Na segunda parcial, Keys precisou de cinco break points para abrir a vantagem, terminando o set com 6-3 a seu favor.

A americana recuperou o controle no terceiro set e conseguiu a vantagem até alcançar a vitória em quase duas horas de jogo.

