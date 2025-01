O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou nesta terça-feira (21) ameaçar México e Canadá com tarifas como meio de pressão para renegociar o T-MEC, o acordo de livre-comércio entre os três países.

"Não", respondeu o republicano quando um jornalista lhe perguntou na Casa Branca se estava usando as tarifas como meio de pressão para negociar o T-MEC, cuja revisão está prevista em 2026.

O magnata ameaça impor a México e Canadá tarifas de 25% a partir de 1º de fevereiro por estimar que esses países permitem a entrada de migrantes em situação irregular e drogas.

Ambos os países "permitiram que milhões e milhões de pessoas entrem em um país onde não deveriam estar. Poderiam tê-los detido e não o fizeram", declarou nesta terça.

"O fentanil chega maciçamente através do Canadá, o fentanil chega maciçamente através do México. E está matando as pessoas, e está destruindo as famílias", queixou-se.

Trump afirma que falou recentemente sobre o fentanil com o presidente chinês Xi Jinping. "Eu disse: não queremos esse lixo em nosso país. Vamos impedi-lo", contou na Casa Branca.

Também voltou a falar por alto sua ordem de mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América. "Soa tão bonito", comentou.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, pediu "cabeça fria" diante das medidas adotadas na segunda por Trump, depois que ele tomou posse do cargo.

O bilionário decretou uma emergência nacional na fronteira com o México para fazer frente ao que considera uma "invasão" de migrantes e decidiu seguir construindo o muro fronteiriço.

Além disso, reativou o "Fique no México", um programa que obriga os migrantes a esperarem o desfecho do processo migratório do outro lado da fronteira, e anulou a possibilidade de que obtenham legalmente uma audiência através de um aplicativo de telefone celular (CBP One) para chegarem a um porto de entrada.

