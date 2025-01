A Netflix voltou a superar as expectativas, com 19 milhões de novos assinantes no quarto trimestre de 2024, chegando a um total de 301,6 milhões, e se manteve como líder da indústria do streaming.

O grupo californiano registra um crescimento forte desde 2023, graças ao endurecimento da sua política de compartilhamento de senhas e à sua programação ao vivo, principalmente de esportes.

A receita trimestral da empresa foi de US$ 10,2 bilhões (62 bilhões de reais), 16% maior do que no mesmo período do ano passado, e o lucro líquido atingiu US$ 1,9 bilhão (11 bilhões de reais), ambas cifras muito maiores do que o esperado pelo mercado.

juj/spi/mr/dga/lb/rpr