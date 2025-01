O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou, nesta terça-feira (21), um diplomata especialista em desenvolvimento sustentável para chefiar a COP30, a conferência climática da ONU, enquanto o mundo reage ao anúncio da saída dos EUA do Acordo de Paris.

André Correa do Lago, secretário do Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, presidirá a cúpula, que será celebrada em novembro em Belém do Pará, informou o governo.

