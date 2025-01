A China está “preocupada” com a nova saída dos Estados Unidos do acordo climático de Paris, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores nesta terça-feira (21).

“A mudança climática é um desafio comum enfrentado por toda a humanidade e nenhum país pode permanecer insensível ou resolver o problema sozinho”, disse o porta-voz Guo Jiakun.

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva na segunda-feira para retirar seu país pela segunda vez do acordo histórico assinado em 2015 na capital francesa. Ele já havia feito isso uma primeira vez durante seu primeiro mandato (2017-2021).

O acordo visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa que impulsionam as mudanças climáticas.

A decisão é vista como um golpe nos esforços globais contra o aquecimento global, à medida que eventos climáticos catastróficos se intensificam em todo o mundo.

Mesmo antes de sua saída formal, que levará um ano, a medida é um golpe para a cooperação internacional que visa reduzir a dependência de combustíveis fósseis.

Os críticos alertam que a decisão de Trump poderia incentivar outros grandes poluidores, como a China e a Índia, a reduzir seus próprios compromissos.

