O Irã afirmou, nesta segunda-feira (20), que espera que o novo governo americano de Donald Trump adote "abordagens realistas" em relação a Teerã e mostre "respeito" pelos interesses dos países da região.

O magnata republicano tomará posse para um segundo mandato como presidente dos Estados Unidos nesta segunda-feira ao meio-dia, horário de Washington (14h00 no horário de Brasília).

"Esperamos que as abordagens e políticas do (novo) governo americano sejam realistas e baseadas no respeito pelos interesses (...) das nações da região, incluindo a nação iraniana", disse o porta-voz do Ministério da Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei, durante uma coletiva de imprensa semanal.

Durante seu primeiro mandato (2017-2021), Trump seguiu uma política de "pressão máxima" em relação ao Irã.

