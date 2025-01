O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, se classificou para as quartas de final do Aberto da Austrália nesta segunda-feira (20), ao derrotar o dinamarquês Holger Rune (N.13).

Sinner fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 6-3, 3-6, 6-3 e 6-2, em três horas e 14 minutos na Rod Laver Arena, em Melbourne.

Com esta vitória, Sinner se torna o segundo jogador italiano a chegar pela décima vez a uma fase de quartas de final de Grand Slam, depois de Nicola Pietrangeli.

O número 1 do mundo, no entanto, parecia estar sofrendo com o calor (mais de 30 graus) e tanto ele quanto Rune pediram atendimento médico no terceiro set.

A quarta parcial foi então interrompida por cerca de 20 minutos, quando Rune vencia por 1-0, para que a rede fosse consertada depois que um saque de Sinner arrancou o parafuso que a fixava no chão.

O italiano de 23 anos, atual campeão em Melbourne, vai enfrentar nas quartas de final o australiano Alex De Minaur (N.8º) ou o americano Alex Michelsen (N.42), que ainda se enfrentam nesta segunda-feira.

Campeão do Aberto da Austrália e do US Open, Sinner se tornará o italiano com mais títulos de Grand Slam caso volte a levantar o troféu em Melbourne. Atualmente, ele divide o recorde com Pietrangeli, campeão de Roland Garros em 1959 e 1960.

Jannik Sinner, que agora lidera por 3 a 2 o confronto direto com Rune, se juntou aos rivais Alexander Zverev (N.2), Carlos Alcaraz (N.3) e Novak Djokovic (N.7) nas quartas de final. O espanhol e o sérvio vão se enfrentar por uma vaga nas semis.

dga/g/cb