O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, foi reeleito neste domingo (19) para um novo mandato até 2029, depois de concorrer sem oposição.

"Como apenas um candidato foi apresentado, o senhor Florentino Pérez Rodríguez é proclamado presidente do Real Madrid", informou o clube em comunicado.

O anúncio foi feito depois da goleada por 4 a 1 sobre o Las Palmas, que levou o time merengue à liderança do Campeonato Espanhol.

Florentino Pérez, de 77 anos, não teve concorrência em quatro eleições (2013, 2017, 2021 e 2025) desde que retornou ao clube, em 2009, para um segundo mandato.

O empresário espanhol foi eleito presidente do Real Madrid pela primeira vez no ano 2000, iniciando a era 'Galáctica' do clube e ficando até 2006.

Desde a volta do dirigente em 2009, o Real Madrid conquistou cinco títulos do Campeonato Espanhol e seis da Liga dos Campeões, entre outros.

