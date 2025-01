As forças de segurança sírias destruíram, neste domingo (19), drogas apreendidas, incluindo 100 milhões de comprimidos do estimulante de anfetamina captagon, cuja produção e tráfico prosperaram sob o governo do presidente deposto Bashar al-Assad, disse uma autoridade.

Uma investigação da AFP de 2022 descobriu que a Síria, sob o governo de Assad, havia se tornado um narcoestado, com a indústria do captagon avaliada em US$ 10 bilhões (R$ 52 bilhões, na cotação da época), superando todas as outras exportações e financiando tanto seu regime como muitos de seus inimigos.

"Destruímos grandes quantidades de comprimidos narcóticos", disse o oficial Badr Yusef, incluindo "cerca de 100 milhões de comprimidos de captagon e 10 a 15 toneladas de haxixe", além de matérias-primas usadas para produzir captagon.

Ele falou da sede da extinta Quarta Divisão, onde as drogas foram apreendidas. A Quarta Divisão, um ramo notório do exército sírio, era controlada pelo irmão de Assad, Maher.

A agência de notícias oficial Sana informou que "o departamento antidrogas do Ministério do Interior está destruindo substâncias narcóticas apreendidas na sede da Quarta Divisão".

Um fotógrafo da AFP viu agentes de segurança em um depósito da Quarta Divisão carregando dezenas de sacos cheios de comprimidos e outras drogas em caminhões, antes de levá-los para um campo para serem queimados.

No sábado, a Sana informou que as autoridades apreenderam "um enorme depósito pertencente ao antigo regime" na cidade de Latakia. Enfatizou que a fábrica "é especializada em embalar comprimidos de captagon em brinquedos infantis e móveis".

Um fotógrafo da AFP visitou o depósito perto do porto neste domingo e viu agentes de segurança desmontando bicicletas infantis contendo pequenos comprimidos brancos.

Os comprimidos de Captagon também foram escondidos dentro de objetos como portas e peças de automóveis, segundo informou.

Abu Rayan, um oficial de segurança em Latakia, disse que "cerca de 50 a 60 milhões de comprimidos de captagon pertencentes à Quarta Divisão" foram apreendidos, observando que as drogas foram embaladas para exportação de Latakia "para países vizinhos" e seriam destruídas.

