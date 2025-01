Donald Trump realizará um comício para seus apoiadores em Washington neste domingo (19), horas antes de sua posse para um segundo mandato, que começará com um número "recorde" de decretos e deportações de migrantes em situação irregular.

As comemorações começaram na noite de sábado com fogos de artifício em seu clube de golfe na Virgínia, nos arredores de Washington.

Na manhã deste domingo, ele visitará o Cemitério Nacional de Arlington antes de fazer um tão esperado comício para seus apoiadores na Capital One Arena, um estádio no centro da capital. Um jantar será servido em seguida.

O infatigável republicano substituirá o democrata Joe Biden na segunda-feira, feriado nacional nos Estados Unidos.

A cerimônia acontecerá dentro do Capitólio, e não nas escadarias, devido às temperaturas congelantes previstas para a capital.

Durante a campanha, ele prometeu lançar a maior deportação de migrantes irregulares da história do país e pretende cumprir sua palavra.

Em declarações à NBC News no sábado, Trump afirmou que assinaria um número "recorde" de decretos "imediatamente" após a posse, provavelmente para desfazer algumas das políticas promovidas por Biden.

Seu "czar da fronteira", Tom Homan, disse ao The Washington Post que o novo governo prenderá pessoas que considerar "ameaças à segurança pública" desde o "primeiro dia".

Kristi Noem, escolhida por Donald Trump como secretária do Departamento de Segurança Interna (DHS), disse na sexta-feira no Senado que a prioridade são "criminosos" e depois os migrantes com "ordens de expulsão definitiva".

Durante seu primeiro mandato, de 2017 a 2021, Trump promulgou "472 mudanças administrativas" que afetaram o sistema migratório, de acordo com um relatório do Instituto de Políticas Migratórias (MPI).

"Tudo isso foi realizado quase exclusivamente pelo Poder Executivo, com amplas proclamações presidenciais e ordens executivas, diretrizes de políticas departamentais e centenas de pequenos ajustes técnicos", disse ele.

Grupos de direitos humanos estão preocupados com o destino de mais de 11 milhões de migrantes em situação irregular nos Estados Unidos.

Trump começará seu segundo mandato com uma maioria estreita no Congresso, uma Suprema Corte ancorada à direita e um gabinete que jurou lealdade a ele. E com sua própria criptomoeda, que foi lançada na sexta-feira para grande surpresa do setor de moedas digitais.

- Biden e Luther King -

Enquanto isso, Biden viajará para a Carolina do Sul neste domingo para visitar a igreja de Charleston, onde um homem branco matou nove paroquianos negros em 2015. De acordo com um funcionário da Casa Branca, ele falará sobre o legado do ícone dos direitos civis Martin Luther King Jr.

A Carolina do Sul foi um estado-chave no caminho de Biden para garantir a indicação presidencial em 2020.

O democrata octogenário se despediu de seus compatriotas esta semana, alertando-os de que uma "oligarquia" está se formando e "ameaça" a democracia nos Estados Unidos.

"Agora é a vez de vocês ficarem de guarda", ele disse, referindo-se aos magnatas da tecnologia que apoiam Trump, especialmente o homem mais rico do mundo, Elon Musk.

bur-erl/mr/aa