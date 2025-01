A estação de esqui de Astún, na Espanha, reabriu neste domingo (19), enquanto as autoridades investigam um acidente chocante de teleférico no sábado, que fez pessoas voarem e deixou duas gravemente feridas e hospitalizadas.

Um dia após o incidente, que deixou 30 feridos, a pista localizada nos Pireneus Aragoneses (nordeste) apresentava atividade normal, com teleféricos operando e pessoas esquiando pelas montanha, segundo a televisão pública TVE.

O teleférico que caiu permaneceu fechado para que os investigadores pudessem apurar a causa do acidente, disse Andrés Pita, vice-diretor da empresa que administra a estação, a Eivasa.

O acidente ocorreu na manhã de sábado, quando uma das polias de retorno do teleférico, que transportava 80 pessoas no momento, quebrou, fazendo com que o cabo se soltasse e algumas cadeiras caíssem e outras lançassem seus passageiros pelo ar.

"De repente ouvimos um barulho e caímos direto no chão, dentro da cadeira. Fomos jogados para cima e para baixo umas cinco vezes e nossas costas estavam bem doloridas, tínhamos hematomas, mas houve pessoas que caíram das cadeiras", disse uma das afetadas, María Moreno, à TVE no sábado.

Momentos após o acidente, as autoridades alertaram para um balanço maior, mas no final houve trinta feridos, dez dos quais foram levados para hospitais e vinte foram tratados e receberam alta no local.

"Por ser uma instalação em um dia de alta ocupação, tudo era mais espetacular e, a princípio, parecia mais do que era", disse Andrés Pita à TVE.

- Investigações em andamento -

Dois jovens, os mais gravemente feridos com traumatismos, foram hospitalizados neste domingo na cidade de Zaragoza, capital da região de Aragão, onde ocorreu o acidente.

"Achamos que (as pistas) são seguras, mas ninguém está isento de acidentes", disse à TVE um homem que esquiava em Astún neste domingo.

A Guarda Civil está investigando as causas do incidente, que a empresa Eivasa disse desconhecer.

"Há três linhas de investigação", explicou Pita: a investigação policial, a investigação realizada "pelo Governo de Aragão e a nossa própria investigação, realizada pelos nossos técnicos e em colaboração com o fabricante" dos teleféricos.

"Todas as instalações", não apenas a que estava envolvida no acidente, "mas todas as instalações estão em dia com as inspeções exigidas por lei. A lei sobre transporte por cabo em Aragão é muito exigente", disse Pita.

A magnitude do acidente levou as autoridades a mobilizar cinco helicópteros e quinze ambulâncias para socorrer os feridos, enquanto um hospital de campanha foi montado na estação de esqui.

O presidente regional de Aragão, Jorge Azcón, também estava presente no local, e o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, disse estar "impactado" pelos acontecimentos em uma mensagem na rede social X.

A Espanha sofreu outro acidente semelhante em março de 2009, quando 23 pessoas ficaram feridas quando um cabo de um teleférico se rompeu na estação de esqui de Sierra Nevada, na região sul da Andaluzia.

