JERUSALÉM:

Acordo de cessar-fogo em Gaza entrará em vigor no domingo

O acordo para um cessar-fogo em Gaza e a troca de reféns por prisioneiros entrará em vigor neste domingo (19), às 03h30 no horário de Brasília, um dia após sua aprovação pelo governo israelense e após mais de 15 meses de guerra no território palestino.

SAN FRANCISCO:

Após anos de debate e meses de batalha judicial, o TikTok deve desaparecer dos Estados Unidos no domingo (19), privando 170 milhões de usuários deste aplicativo muito popular.

SAN FRANCISCO:

TikTok, de aplicativo para diversão a um problema de segurança nos EUA

Com uma lei que proíbe o TikTok prestes a entrar em vigor nos Estados Unidos em algumas horas, aqui está um panorama da ascensão e dos questionamentos da plataforma social de compartilhamento de vídeos curtos.

NOVA YORK:

A mídia americana se organiza para o retorno à Casa Branca de Donald Trump, que antes ajudou a impulsionar um consumo maior de notícias, mas agora insta os meios de comunicação a se protegerem de retaliações legais ou de outro tipo.

WASHINGTON:

Conheça os Trump: a família do magnata está de volta

É provável que o clã de Donald Trump se envolva menos nos assuntos da Casa Branca do que no primeiro mandato do republicano, mas alguns vão continuar a desempenhar um papel-chave como assessores não oficiais quando ele voltar à Presidência, na segunda-feira (20).

ROMA:

Meloni, na linha de frente da UE para seduzir Trump

Com uma noite de cinema em Mar-a-Lago, tendo sido convidada para a posse na segunda-feira e seu bom relacionamento com Elon Musk, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, se posicionou como a líder europeia mais próxima de Donald Trump.

VILLACH, Áustria:

Holocausto cigano: um genocídio esquecido

Z de "Zigeuner" ("cigano") e um número. Alguns sobreviventes ainda carregam o horror do Holocausto cigano tatuado na pele, uma lembrança de um genocídio esquecido que os historiadores tentam documentar.

BRASÍLIA:

Bolsonaro espera que Trump ajude a reverter sua inelegibilidade

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, neste sábado (18), esperar que Donald Trump possa ajudá-lo a reverter sua inelegibilidade, ao afirmar que o futuro presidente americano não permitirá o "ativismo judicial" para perseguir opositores em outros países.

SÃO PAULO:

Governo Lula é forçado a recuar sobre Pix frente a uma onda gigante de desinformação

Um recuo frente a uma avalanche de desinformação: a derrota severa sofrida pelo governo Lula em torno do PIX evidenciou a dificuldade para se impor no campo digital, e a eficiência da oposição, que explorou amplamente o tema.

MALIBU:

Como os cães rastreiam as vítimas dos incêndios em Los Angeles

Em meio às cinzas e às ruínas do que antes era uma casa luxuosa no paraíso de Malibu, a cadela Tulla inspeciona cada canto em busca de vítimas de um dos incêndios vorazes que devastaram Los Angeles. Ela para ao lado de um botijão de gás e começa a latir.

