O presidente russo, Vladimir Putin, e seu homólogo iraniano, Masoud Pezeshkian, assinaram, nesta sexta-feira (17), em Moscou, um acordo de parceria estratégica que reforça especialmente a "cooperação militar", o qual Moscou qualificou como um contrapeso aos "ditames" do Ocidente.

Rússia e Irã - cujas economias estão sobrecarregadas pelas restrições decorrentes das sanções - têm trabalhado por uma aproximação acelerada nos últimos anos, especialmente desde a ofensiva lançada por Moscou contra a Ucrânia em fevereiro de 2022.

O acordo prevê, entre outras coisas, "desenvolver a cooperação militar" e se apoiar mutuamente frente a "ameaças à segurança", conforme o conteúdo do documento de 47 artigos publicado pelo Kremlin após a assinatura.

De acordo com o texto, se Rússia ou Irã forem alvo de uma "agressão", o outro país não forneceria nenhuma "ajuda" ao agressor.

No entanto, este ponto não contempla que os países signatários ofereçam assistência militar em tal situação.

Moscou assinou um texto de mesmo nome com a Coreia do Norte no ano passado, mas um artigo do documento firmado com Pyongyang estabelece "ajuda militar imediata" em caso de agressão armada por parte de um país terceiro.

- "Nova ordem" -

Após a assinatura do acordo, Putin celebrou os "objetivos ambiciosos" do documento e destacou que os dois países estão "unidos" para elevar sua relação "a um novo nível".

O anúncio ocorre a três dias de o republicano Donald Trump assumir a Presidência dos Estados Unidos.

Em seu primeiro mandato (2017-2021), Trump retirou o país do acordo nuclear assinado com o Irã em 2015 e impôs severas sanções como parte de sua política de "máxima pressão" contra Teerã.

Tanto a Rússia quanto o Irã sofreram derrotas e uma perda de influência no ano passado, especialmente com a derrubada de Bashar al Assad na Síria, um aliado-chave para ambos.

Segundo o presidente iraniano, o acordo permitirá "dinamizar" os vínculos e fortalecê-los.

Antes da assinatura, Putin destacou que o pacto oferece "um novo impulso em quase todos os campos de cooperação".

Rússia e Irã se apresentam como contrapesos, junto com China e Coreia do Norte, à influência dos Estados Unidos. Os quatro países têm estreitado laços, especialmente militares, e se apoiam em várias questões internacionais, desde o Oriente Médio até o conflito na Ucrânia.

Pezeshkian, que chegou na manhã desta sexta-feira a Moscou, depositou uma coroa de flores diante do túmulo do Soldado Desconhecido e se reuniu com o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin.

O acordo abordará "a cooperação econômica e comercial nas áreas de energia, meio ambiente e questões relacionadas à defesa e segurança", informou a embaixada iraniana na Rússia na semana passada.

"É um passo em direção à criação de um mundo mais justo e equilibrado. O Irã e a Rússia, conscientes de sua responsabilidade histórica, estão construindo uma nova ordem", escreveu Abbas Araghchi, chefe da diplomacia iraniana, em um artigo publicado pela agência de notícias russa Ria Novosti.

bur/alf/pt/pb-an-mab/meb/jb/mvv