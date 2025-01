O meio-campista espanhol Ander Herrera, com uma longa e brilhante carreira na Europa, vai realizar um sonho ao se transferir para o Boca Juniors, clube do qual é um fervoroso torcedor desde criança, anunciou nesta sexta-feira (17) o clube argentino nas redes sociais.

"Bem-vindo ao Boca, Ander", anunciou o clube 'Xeneize' na rede social X sobre a chegada do volante espanhol de 35 anos, inicialmente com contrato de um ano, com opção de uma segunda temporada.

Herrera, com passagem pela seleção espanhola, é filho de Pedro Herrera Sancristóbal, ex-jogador de futebol que mais tarde se tornou diretor esportivo do Celta de Vigo e do Real Zaragoza, e desta forma conheceu vários jogadores argentinos, a quem admirava, e por isso também visitava Buenos Aires, onde nasceu sua paixão pelo Boca.

Herrera tem uma extensa carreira iniciada no Zaragoza, depois foi para o Athletic de Bilbao, onde foi dirigido pelo técnico argentino Marcelo Bielsa, jogou pelo Manchester United (2014/2019), Paris Saint-Germain (2019/2022), onde dividiu o vestiário com o astro Lionel Messi, e voltou ao Athletic onde disputou as duas últimas temporadas, embora tenha jogado pouco.

"Durante muitos anos, meu pai trabalhou aqui por muito tempo, ele me falou muito sobre o Boca e mantenho essa paixão desde criança", disse ele em suas primeiras declarações em Buenos Aires.

Em sua extensa carreira, com 16 anos na primeira divisão, Herrera disputou mais de 420 partidas e conquistou 11 títulos, a grande maioria (7) como jogador do PSG, enquanto o mais recente foi a Copa do Rei como jogador do Athletic Bilbao em 2024.

