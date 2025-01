A União Europeia anunciou, nesta sexta-feira (17), que o bloco e o México concluíram as negociações para modernizar seu acordo bilateral global, negociações que começaram em 2016.

"Finalizamos a modernização do nosso acordo global com o México. Esta é uma oportunidade real de desbloquear novas oportunidades para nossos negócios e consumidores, e fortalecer nossa segurança econômica", anunciou o comissário europeu do Comércio, Maros Sefcovic, na rede X.

