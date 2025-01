O Ministério do Interior do Reino Unido anunciou, nesta quinta-feira (16), um recorde de 119 toneladas de drogas apreendidas em um ano na Inglaterra e no País de Gales, no valor de mais de 3 bilhões de libras (22 bilhões de reais).

Entre o início de abril de 2023 e o final de março de 2024, a polícia realizou mais de 217.000 operações de apreensão de drogas, “o maior número de todos os tempos”, de acordo com um comunicado do ministério.

Esse número foi 13% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, com um total de 119 toneladas de drogas apreendidas, principalmente cocaína, heroína, maconha e cetamina.

Esse último número, além de ser um volume recorde, representa um aumento de 52% em relação ao mesmo período do ano passado.

As apreensões de cannabis e cocaína foram 58% e 52% maiores, respectivamente, do que no mesmo período do ano passado.

A polícia de fronteira fez mais de 40.000 apreensões de drogas, outro recorde, com um aumento de 57% em relação ao mesmo período do ano passado.

“Essas estatísticas enviam uma mensagem clara às gangues do crime organizado de que elas serão pegas e enfrentarão todo o peso da lei se tentarem contrabandear drogas para o nosso país”, disse a ministra de Estado para Migração e Cidadania, Seema Malhotra, no comunicado.

