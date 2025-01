O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo e defensor do título, se classificou para a terceira rodada do Aberto da Austrália nesta quinta-feira (16), ao derrotar o australiano Tristan Schoolkate (N.173).

Convidado pela organização do torneio, Schoolkate foi o primeiro jogador a vencer uma parcial de Sinner em 14 jogos.

O italiano fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-4, 6-1 e 6-3, em duas horas e 45 minutos.

"É sempre difícil jogar contra alguém que você não conhece muito bem. Ele jogou muito melhor do que eu no início, mas estou feliz com a minha atuação, embora eu possa melhorar", disse o número 1 do mundo ao final da partida.

O próximo adversário de Sinner será o americano Marcos Giron (N.46), que eliminou o argentino Tomás Martín Etcheverry (N.38).

O italiano se junta na terceira rodada aos seus principais rivais na disputa pelo título: Novak Djokovic (N.7), Alexander Zverev (N.2) e Carlos Alcaraz (N.3).

