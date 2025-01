O ex-astro do UFC Conor McGregor foi acusado de agressão sexual durante um jogo da NBA em uma ação civil movida contra o irlandês em um tribunal dos Estados Unidos.

O suposto incidente ocorreu em 2023 e fazia parte de uma acusação criminal contra McGregor que a promotoria do estado da Flórida se recusou a levar adiante.

A mulher, cujo nome não foi divulgado, alega que McGregor a agrediu sexualmente nos banheiros do Kaseya Center do Miami Heat em junho de 2023.

Ela relatou o incidente dois dias depois. Seu advogado, James Dunn, disse por e-mail que decidiu abrir o processo porque sua identidade vazou para um meio de comunicação.

"Depois que a promotoria do condado de Miami-Dade decidiu não prosseguir com as acusações criminais, um processo civil é o único caminho que minha cliente tem para buscar justiça neste caso", disse Dunn no comunicado.

Barbara Llanes, da Gelber, Schachter & Greenberg, advogada de McGregor, disse: "Depois de uma investigação minuciosa na época, o procurador do estado concluiu que não havia nenhum caso a dar sequência. Quase dois anos e pelo menos três advogados depois, a demandante tem uma nova história falsa. Estamos confiantes de que este caso também será arquivado".

A autora da ação acusa a equipe e a segurança do Kaseya Center de "negligência grave" e busca "tratamento médico passado e futuro, danos compensatórios e custos, e qualquer outra compensação adicional que [o] Tribunal considere razoável", de acordo com os documentos judiciais.

