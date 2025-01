A Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou nesta quarta-feira (15) que 20 pessoas morreram em bombardeios israelenses após o anúncio da trégua entre Israel e o Hamas, que deve entrar em vigor no próximo domingo.

Três bombardeios mataram em Gaza 18 pessoas, informou à AFP Mahmud Basal, porta-voz do órgão responsável pelas operações de resgate. Outras duas pessoas morreram em um bombardeio em Khan Yunis, no sul do território, acrescentou.

