O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou, nesta quarta-feira (15), que o acordo de trégua de três etapas fechado entre Israel e Hamas inclui um "cessar-fogo total e completo" como parte da primeira fase e um "fim permanente da guerra" em uma segunda fase ainda não assinada.

"A primeira fase durará seis semanas. Inclui um cessar-fogo total e completo, a retirada das forças israelenses de todas as áreas povoadas de Gaza e a libertação de vários reféns sob posse do Hamas", disse Biden em um discurso na Casa Branca. "Durante as próximas seis semanas, Israel negociará os acordos necessários para alcançar a fase dois, que é o fim permanente da guerra", acrescentou.

bur-des/mlm/dga/jb/am