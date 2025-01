O escritor britânico de fantasia e ficção científica Neil Gaiman rejeitou as acusações de estupro e agressão sexual contra ele, dizendo que teve relações que não fossem consentidas.

A New York Magazine publicou na segunda-feira uma investigação sobre o testemunho de oito mulheres que acusam o autor de “Sandman”, “Stardust - O Mistério da Estrela”, “Coraline” e “O Livro do Cemitério” de estupro e agressão sexual.

Quatro dessas mulheres já haviam se manifestado em uma série de podcasts da mídia britânica Tortoise em julho.

As mulheres que testemunharam tinham vinte e poucos anos na época dos fatos e, em sua maioria, eram admiradoras do escritor, que nega as acusações.

“Estou longe de ser uma pessoa perfeita, mas nunca tive relações sexuais não consentidas. Nunca”, escreveu o escritor de 64 anos em seu blog.

As mulheres que o acusam alegam relações sexuais não consensuais obtidas por surpresa ou coerção, assim como práticas degradantes e sadomasoquistas.

Uma delas, Scarlett Pavlovich, tinha 22 anos quando conheceu o escritor, que na época morava na Nova Zelândia, e se tornou babá do filho dele.

A mulher explicou que, na ocasião, o autor perguntou se ela queria se banhar na banheira no jardim antes de se juntar a ela e estuprá-la.

No entanto, Scarlett Pavlovich manteve contato com o autor e assinou um acordo de confidencialidade em troca de US$ 9.200 (valor em 56 mil reais na cotação atual).

Outras mulheres relatam fatos semelhantes e algumas afirmam ter recebido dinheiro do agressor, principalmente para pagar por sessões de psicoterapia.

“Ao ler esse último conjunto de histórias, há momentos que reconheço pela metade e momentos que não reconheço, descrições de coisas que aconteceram e coisas que absolutamente não aconteceram”, disse o escritor em seu blog.

Após as primeiras revelações no verão boreal de 2024, a Disney anunciou que havia interrompido a produção de uma adaptação cinematográfica da obra de Gaiman.

A plataforma Prime Video da Amazon anunciou no final de outubro que a série “Belas Maldições” terminaria com uma terceira temporada reduzida a um único episódio de 90 minutos.

