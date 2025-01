A Espanha, o segundo destino mais popular do mundo depois da França, recebeu 94 milhões de visitantes estrangeiros no ano passado, um recorde que foi aplaudido pelas autoridades, mas que mais uma vez destacou a superlotação do turismo, o que gera desconforto entre a população.

De acordo com uma primeira estimativa, a Espanha recebeu “cerca de 94 milhões de visitantes internacionais no ano passado, 10% a mais do que em 2023”, quando o número foi de 85,1 milhões, anunciou o ministro do Turismo, Jordi Hereu, em uma coletiva de imprensa.

O país “continua batendo recordes na recepção do turismo internacional” e confirma “sua liderança” a nível mundial, disse o ministro.

Hereu destacou o benefício do turismo para a economia do país, com os gastos dos visitantes em 2024 chegando a 126 bilhões de euros (valor em 790 bilhões de reais na cotação atual), um aumento de 16% em relação ao ano anterior.

Em seu último relatório, publicado em dezembro, a associação comercial Mesa del Turismo previu 95 milhões de visitantes e um nível de gastos de 200 bilhões de euros (valor em 1,2 trilhão de reais na cotação atual), incluindo turistas nacionais, até 2024.

A associação atribuiu essa tendência ao aumento das chegadas de Reino Unido, França e Alemanha, os principais países de origem dos turistas à Espanha, e à “dessazonalização” do turismo, ou seja, maior participação fora dos períodos de férias.

- Manifestações contra -

“A Espanha está se movendo em direção a um modelo de turismo de maior qualidade e mais diversificado, tanto em termos de temporada quanto de produtos e destinos”, disse Hereu, que priorizou a variação de um setor que ainda depende em grande parte do turismo de sol e praia.

O aumento do turismo, que responde por cerca de 13% da economia espanhola, é uma boa notícia para o país, que deve atingir um crescimento de 3,1% até 2024, de acordo com o Banco da Espanha, um nível significativamente mais alto do que na zona do euro, onde o crescimento deve chegar a 0,8%, de acordo com o Banco Central Europeu.

No entanto, a superlotação do turismo causa inquietação entre a população, especialmente em destinos populares como Barcelona, Málaga, Ilhas Baleares e Ilhas Canárias, onde as manifestações contra o excesso de turismo se multiplicaram nos últimos meses.

Os moradores reclamam da superlotação, do desaparecimento de lojas tradicionais, substituídas por lojas voltadas para turistas, mas também, e principalmente, do aumento dos aluguéis, já que muitos proprietários recorrem a aluguéis turísticos mais lucrativos.

Diante da indignação de seus habitantes, várias regiões e municípios anunciaram medidas nos últimos meses, como a Prefeitura de Barcelona, que se comprometeu a não renovar as licenças de cerca de 10.000 apartamentos turísticos, que vencem em novembro de 2028.

- "Sobram Airbnbs" -

“Em nosso país, há muitos Airbnbs e não há moradias suficientes”, reconheceu o primeiro-ministro socialista, Pedro Sánchez, na segunda-feira, e anunciou um novo plano para combater a crise da habitação, concentrando-se em parte nos aluguéis para turistas.

“O dever das administrações públicas, do governo espanhol em primeira pessoa, é priorizar o uso residencial dos apartamentos e impedir que o uso turístico e especulativo continue a se expandir de forma absolutamente descontrolada e justamente às custas dos moradores”, enfatizou Sánchez ao apresentar as medidas, várias das quais devem receber a aprovação do Parlamento.

O líder socialista busca aumentar a tributação dos aluguéis de férias, que serão tributados como atividades comerciais, e introduzir um imposto de até 100% sobre a compra de imóveis por cidadãos não residentes de fora da UE.

A última medida, inédita na Espanha, poderia afetar até 27.000 transações por ano, de acordo com Sánchez, que não deu mais detalhes sobre a data de sua possível aprovação.

