EUA CHINA: Marco Rubio dirá ao Senado que a China trapaceou para se tornar superpotência

COREIA DO SUL CRISE: Presidente sul-coreano é preso por declarar lei marcial

WASHINGTON:

Marco Rubio dirá ao Senado que a China trapaceou para se tornar superpotência

Marco Rubio, filho de imigrantes cubanos escolhido por Donald Trump como o chefe da diplomacia de seu futuro gabinete, dirá nesta quarta-feira que a China trapaceou para chegar ao status de superpotência e que a "ordem mundial liberal" se tornou uma arma usada contra os Estados Unidos.

SEUL:

Presidente sul-coreano é preso por declarar lei marcial

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, foi preso nesta quarta-feira (15) depois que centenas de policiais e agentes anticorrupção entraram em sua residência, onde ele estava barricado desde a imposição da polêmica lei marcial em dezembro.

SEUL:

Seis semanas de caos político na Coreia do Sul

O presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol foi preso nesta quarta-feira(15) após seis semanas de caos político no país pela imposição de uma lei marcial de curta duração que levou à sua suspensão do cargo.

ATENAS:

Últimos sobreviventes do Holocausto lutam contra o esquecimento

Eles tinham quatro, 15 anos ou apenas 7 meses quando foram mandados para os campos de concentração nazistas de Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen, Buchenwald e Ravensbruck. Alguns nasceram lá. De alguma forma, sobreviveram, alguns constituíram família, e hoje, no ocaso de suas vidas, lutam contra o esquecimento.

BUENOS AIRES:

Trump e Milei: da admiração ideológica à aliança estratégica

Desde que Javier Milei assumiu a Presidência argentina, há um ano, ele deixa claro quem é o seu farol ideológico: Donald Trump. O líder argentino se prepara para acompanhar o americano em sua posse, em Washington, agora não apenas como um admirador declarado, mas também como seu homem na América Latina.

MADRI:

Espanha recebeu em 2024 um recorde de 94 milhões de turistas estrangeiros

A Espanha recebeu um recorde de 94 milhões de turistas estrangeiros em 2024, 10% a mais do que no ano anterior, de acordo com uma estimativa divulgada nesta quarta-feira (15) pelo ministro do Turismo, Jordi Hereu.

DOHA:

Mediadores dão impulso final para negociação de trégua em Gaza

Os mediadores reunidos em Doha nesta quarta-feira (15) deram um impulso final às negociações para alcançar um cessar-fogo na Faixa de Gaza, após 15 meses de guerra entre Israel e Hamas, que deixou dezenas de milhares de mortos.

DAMASCO:

Sociedade civil síria se mobiliza para evitar volta do autoritarismo

No pátio de uma casa em Damasco, um grupo de ativistas discute o papel que querem desempenhar no período de transição: reprimida sob Bashar al-Assad, a sociedade civil está determinada a impor-se na nova Síria para impedir a volta de uma ditadura.

MAPUTO:

Daniel Chapo toma posse como presidente de Moçambique sob fortes medidas de segurança

O presidente eleito de Moçambique, Daniel Chapo, foi oficialmente empossado nesta quarta-feira (15) em meio a um forte dispositivo de segurança após meses de violentos protestos pós-eleitorais, incentivados pelo líder da oposição, que pede que continuem até "paralisar" o país.

BERLIM:

Alemanha em recessão pelo segundo ano consecutivo

Pelo segundo ano consecutivo, a economia alemã, a maior da zona do euro, contraiu em 2024, devido à crise persistente de seu modelo industrial e exportador, de acordo com dados oficiais publicados poucas semanas antes das eleições legislativas de 23 de fevereiro.

TÓQUIO:

Turismo de massa obriga trabalhadores japoneses a dormirem em hotéis cápsula

Depois de um seminário em Tóquio, os funcionários da empresa de computadores de Yoshiki Kojima estão dormindo em um hotel cápsula, já que o turismo de massa na capital japonesa tornou a hospedagem em hotéis para viagens de negócios muito cara.

MADRI:

Cansada dos aplicativos de namoro, geração Z volta aos encontros presenciais

Em uma noite de inverno em Madri, cerca de vinte solteiros compartilham conversas animadas e sorrisos ao redor de uma grande mesa. Eles estão em um clube de "slow dating" criado por uma espanhola de origem peruana cansada dos aplicativos de relacionamento.

Acompanhamento dos campeonatos europeus

Acompanhamento do Aberto da Austrália

