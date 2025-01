Em meio às ruínas carbonizadas do bairro Pacific Palisades, Jeff Ridgway leva sua cadela para passear como se nada tivesse acontecido. Ao contrário de dezenas de milhares de pessoas expulsas pelos incêndios, esse californiano, de 67 anos, nega-se a abandonar a região.

Ridgway está há uma semana entrincheirado em seu apartamento, no bairro nobre de Los Angeles, após proteger seu imóvel com mangueiras. "Foi uma guerra", contou à AFP, exibindo um eucalipto enegrecido que salvou do fogo, que fica em frente ao prédio onde vive e trabalha. "Sou teimoso. Prometi a mim mesmo: 'Não me deixarei vencer'."

Há quase 35 anos morando no local, Ridgway fez o que pôde para salvar os 18 apartamentos do prédio. Quando a cidade ficou sem água, usou a piscina para encher baldes. "Senti que tinha uma certa responsabilidade, não apenas com a minha casa e as minhas coisas, mas também com as coisas dos outros", explicou.

Os arredores de Los Angeles continuam sob o flagelo do fogo, que já matou 24 pessoas. Em Pacific Palisades e Altadena, as localidades mais afetadas, cordões policiais e militares impedem que a maioria das pessoas volte para casa.

- Ajuda da polícia -

Ridgway não quer terminar em um quarto frio de hotel, nem em um abrigo público. Ele acampa em seu apartamento, apesar do cenário desolador que observa pelas janelas.

Moradores do prédio conseguiram que um policial lhe levasse mantimentos suficientes para duas semanas. O zelador também recebeu algumas meias e comida para a sua cadela.

Sem eletricidade, Ridgway teve que usar a mesma roupa por vários dias. "Preciso de um banho, ela também", diz o zelador, cujas condições de isolamento não o desanimam. Ele lembra com nostalgia dos dias em que acampava no parque natural de Yosemite.

- 'Shangri-La' -

Muito além do seu prédio, esse ex-livreiro se apaixonou pelo bairro. Para ele, esse recanto de colinas com vista para o oceano não é apenas um refúgio de celebridades. "É um Shangri-La", diz, ao comparar sua vizinhança a um modelo de beleza e tranquilidade.

Pacific Palisades também abriga o museu Getty Villa, que exibe uma das coleções mais importantes de arte e estátuas antigas. Essa e outras joias arquitetônicas se salvaram das chamas, mas, a algumas quadras do apartamento de Ridgway, o centro comercial e suas fachadas ricamente decoradas, que datavam de 1924, viraram ruínas.

"Nosso prédio talvez seja, agora, um dos mais antigos da cidade", comenta Ridgway, ressaltando que se trata de um edifício de apartamentos da década de 1950.

Apesar dos incêndios, Ridgway está certo de que o ar de paraíso que o impediu de fugir vai permitir que o bairro se recupere. "Mesmo sem uma casa, cada um desses lotes ainda vale 1 ou 2 milhões de dólares [6 ou 12 milhões de reais]. Ainda temos as montanhas, o oceano e, sobretudo, um céu azul e boa qualidade do ar. É o que fará as pessoas voltarem."

