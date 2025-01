O Bahia anunciou nesta terça-feira (14) a contratação do atacante Willian José, que chega para reforçar o setor ofensivo da equipe em sua primeira participação na Copa Libertadores em 36 anos.

"Aos 33 anos de idade, o jogador assinou vínculo com o Esquadrão de Aço até o fim da temporada 2026", informou o clube em comunicado.

O atacante volta ao Brasil depois de 11 anos na Europa e após uma passagem de seis meses pelo Spartak Moscou, da Rússia.

Em seu período no futebol europeu, Willian José teve destaque em clubes da Espanha como Real Sociedad (2016-2021) e Betis (2021-24), pelos quais conquistou a Copa do Rei em 2020 e 2022, respectivamente.

O jogador também passou pelo Real Madrid Castilla e disputou um jogo do Campeonato Espanhol com o time principal, em 2014.

Antes de fazer as malas para o Velho Continente em 2014, Willian José vestiu as camisas de Grêmio, Santos e São Paulo. Com o Tricolor paulista, foi campeão da Copa Sul-Americana em 2012.

William José já se juntou ao elenco do Bahia na Espanha, onde a equipe se prepara para a temporada 2025.

