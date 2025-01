O tenista russo Daniil Medvedev, número 5 do mundo e três vezes finalista do Aberto da Austrália, sofreu para avançar à segunda rodada do torneio nesta terça-feira (14), vencendo de virada tailandês Kasidit Samrej (N.418).

Medvedev fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 6-2, 4-6, 3-6, 6-1 e 6-2, em três horas e oito minutos.

O russo ficou contra as cordas depois de perder um ponto que dava a Samrej a chance de fechar o terceiro set, e inclusive chegou bater com sua raquete na rede, quebrando uma das câmeras de televisão instaladas, e recebeu uma advertência da arbitragem.

Conhecido por seu temperamento explosivo, Medvedev, que disputava seu primeiro jogo na temporada, conseguiu controlar os nervos e assumiu o domínio da partida para selar a vitória.

Mas o "show" do russo continuou na entrevista após a partida, admitindo que pensou que daria "um passeio" contra um adversário muito inferior, a quem desejou boa sorte no futuro de maneira curiosa: "Se você jogar sempre assim, terá uma vida boa... Dinheiro, mulheres, cassino, tudo o que quiser".

