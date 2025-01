O Atlético de Madrid ultrapassou o Real Madrid neste doming (12) ao vencer o Osasuna por 1 a 0 no estádio Metropolitano, pela 19ª rodada, e conquistar assim sua 14ª vitória consecutiva contando todas as competições, um recorde na história do clube 'colchonero'.

Sem inspiração ofensiva, a equipe 'rojinegra', que tem agora 44 pontos, um a mais que o time 'merengue', venceu graças a um gol do argentino Julián Álvarez no início do segundo tempo (55') após escanteio cobrado pelo francês Antoine Griezmann, em jogada ensaiada que contou com um assistência de cabeça do zagueiro francês Clement Lenglet.

Além de recuperar a liderança, o resultado dá ao time do técnico Diego Simeone o título simbólico de 'campeão de inverno' e permite abrir uma vantagem de seis pontos em relação ao Barcelona, que disputa neste domingo a final da Supercopa da Espanha contra o Real Madrid, na terceira edição do 'El Clasico' na Arábia Saudita.

As contratações de Álvarez e também do norueguês Alexander Sorloth, do inglês Conor Gallagher e de Robin Le Normand se mostraram bem sucedidas e o 'Atleti' se reafirma como candidato ao título da LaLiga.

- "Não termina aqui" -

Mais uma vez decisivo, Griezmann balançou a rede logo no início da partida (8'), mas o gol foi anulado após revisão do VAR por tocar a bola com o braço após um cruzamento do argentino Nahuel Molina.

O zagueiro Jorge Herrando assustou os donos da casa aos 23 minutos com uma cabeçada que passou rente à trave em lance em que o goleiro esloveno Jan Oblak já estava batido.

O Atlético poderia ter ampliado nos acréscimos (90'+1) depois de um cruzamento de Javi Galán ter acertado a trave, após uma tentativa da defesa navarra de afastar a bola.

"Isto não acaba aqui, faltam muitos jogos e temos que continuar trabalhando. O objetivo é uma jogada que praticamos hoje em dia, serve para continuar somando três", declarou Álvarez à rede de televisão Movistar+ após o final do jogo.

"Tive várias chances no primeiro tempo em que não consegui marcar e me irritei um pouco no intervalo. No final surgiu uma para mim no segundo tempo e estou muito feliz", continuou o atacante argentino.

- Getafe vence 1ª como visitante -

Já o Getafe conseguiu sua primeira vitória fora de casa na última partida do dia no campeonato espanhol, ao surpreender o Las Palmas (2-1) no estádio Gran Canaria, se afastando assim da zona de rebaixamento graças a estes três pontos.

Os dois gols da equipe madrilenha, marcados no segundo tempo pelo ponta-esquerda Coba Gomes (70') e Borja Mayoral (86'), vieram depois de a equipe das Canárias ter desperdiçado um pênalti cobrado pelo português Fabio Silva e defendido pelo goleiro David Soria (56').

O belga Adnan Januzaj diminuiu a diferença na reta final (88'), mas já era tarde.

--- Resultados da 19ª rodada do Campeonato Espanhol

- Terça-feira:

Mallorca - Barcelona 1 - 5

- Quarta-feira:

Athletic Bilbao - Real Madrid 2 - 1

- Sexta-feira:

Rayo Vallecano - Celta Vigo 2 - 1

- Sábado:

Alavés - Girona 0 - 1

Valladolid - Betis 1 - 0

Espanyol - Leganés 1 - 1

Sevilla - Valencia 1 - 1

- Domingo:

Las Palmas - Getafe 1 - 2

Atlético de Madrid - Osasuna 1 - 0

- Segunda-feira:

(17h00) Real Sociedad - Villarreal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Atlético de Madrid 44 19 13 5 1 34 12 22

2. Real Madrid 43 19 13 4 2 43 19 24

3. Barcelona 38 19 12 2 5 51 22 29

4. Athletic Bilbao 36 19 10 6 3 29 17 12

5. Villarreal 30 18 8 6 4 34 30 4

6. Mallorca 30 19 9 3 7 19 21 -2

7. Girona 28 19 8 4 7 27 25 2

8. Real Sociedad 25 18 7 4 7 16 13 3

9. Rayo Vallecano 25 19 6 7 6 22 22 0

10. Betis 25 19 6 7 6 21 23 -2

11. Osasuna 25 19 6 7 6 23 28 -5

12. Celta Vigo 24 19 7 3 9 28 30 -2

13. Sevilla 23 19 6 5 8 21 28 -7

14. Las Palmas 22 19 6 4 9 24 29 -5

15. Getafe 19 19 4 7 8 13 16 -3

16. Leganés 19 19 4 7 8 18 29 -11

17. Alavés 17 19 4 5 10 21 31 -10

18. Espanyol 16 19 4 4 11 17 31 -14

19. Valladolid 15 19 4 3 12 13 37 -24

20. Valencia 13 19 2 7 10 18 29 -11

./bds/rsc/iga/aam