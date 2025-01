O Exército sudanês e grupos armados aliados recuperaram neste sábado (11) Wad Madani, capital do estado de Gezira, controlada pelo grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RAF, na sigla em inglês) há mais de um ano.

O Sudão está mergulhado em uma guerra civil brutal desde abril de 2023, um conflito que já deixou dezenas de milhares de mortos, segundo a ONU.

O conflito opõe o Exército, dirigido pelo general Abdel Fatah al Burhan, e os paramilitares das RAF de seu ex-imediato, o general Mohamed Hamdan Daglo.

O gabinete do ministro de Informação sudanês, Khalid al Aiser, indicou em nota que o Exército havia "libertado" a capital do estado de Gezira, situada cerca de 200 quilômetros ao sul de Khartum.

O Exército "saudou" o povo sudanês pela "entrada de nossas forças na cidade de Wad Madani esta manhã", indicou a força armada em comunicado.

As RAF, por sua vez, reconheceram durante a noite que tinham "perdido" a cidade. Em uma mensagem de áudio dirigida a seus combatentes e ao povo sudanês, Daglo prometeu "reconquistar" a localidade.

"Hoje perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra", declarou.

Um vídeo compartilhado previamente pelo Exército nas redes sociais mostrava combatentes que afirmavam estar dentro da cidade.

A AFP não pôde verificar de forma independente a situação no terreno pois as comunicações estão cortadas há meses.

"O Exército e os combatentes aliados se posicionaram nas ruas da cidade", declarou de sua casa, no centro de Wad Madani, uma testemunha que pediu anonimato.

O Ministério das Relações Exteriores comemorou o que classificou de "grande vitória", e afirmou que o Exército havia reconquistado Wad Madani.

A força armada, contudo, indicou hoje que seus efetivos estavam trabalhando para "limpar resquícios de presença dos rebeldes na cidade".

Durante os primeiros meses da guerra, mais de meio milhão de pessoas se refugiaram no estado de Gezira, uma região agrícola que já foi considerada o celeiro de trigo do Sudão.

Mas os paramilitares lançaram uma ofensiva relâmpago em dezembro de 2023 e tomaram Wad Madani, o que obrigou mais de 300 mil pessoas a abandonar suas casas, segundo a ONU.

As RAF seguem controlando o restante de Gezira, toda a região de Darfur, no oeste do Sudão, e áreas do sul do país. Por sua vez, o Exército controla o norte e o leste, bem como partes da capital Cartum.

O conflito já deixou dezenas de milhares de mortos e forçou mais de 12 milhões de pessoas a deixarem suas casas, das quais mais de três milhões fugiram para o exterior.

Segundo a ONU, o Sudão enfrenta atualmente uma das piores crises humanitárias do mundo, com 26 milhões de pessoas sofrendo insegurança alimentar aguda.

