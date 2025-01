Prestes a iniciar a temporada de 2025 no Aberto da Austrália, único 'major' ainda inédito em seu currículo com apenas 21 anos de idade, o espanhol Carlos Alcaraz destacou neste sábado (11) que a sua prioridade é lutar para conquistar os títulos de maior relevância, dos quais já conta com quatro.

"Para mim o objetivo é tentar vencer Grand Slams, Masters 1000 – segunda categoria do circuito –… São os torneios mais importantes do mundo", disse ele na coletiva de imprensa antes da estreia em Melbourne.

"Está claro, o ranking também faz parte e vou tentar chegar o mais próximo possível do Jannik Sinner (1º do ranking da ATP) e superá-lo", disse o número três do mundo.

"Mas o mais importante para mim são os Grand Slams, tentar vencer o máximo que puder", disse o vencedor de Roland Garros e Wimbledon em 2024.

Se Alcaraz conseguir vencer a final em Melbourne, no dia 26 de janeiro, ele se tornará o mais jovem da história a completar a coleção de quatro 'majors'.

O recorde pertence ao americano Don Budge, que completou a conquista dos quatro grandes torneios em 1938 ao vencer Roland Garros aos 22 anos e 363 dias.

Alcaraz também falou à imprensa sobre a sua rivalidade com Sinner, com quem tem um retrospecto de seis vitórias e quatro derrotas.

"Quando o vejo ganhar títulos, estar no topo do ranking, me faz treinar cada dia mais forte", garantiu.

"Quando jogo contra ele tenho uma mentalidade diferente. Sei que tenho que jogar o meu melhor tênis se quiser vencer. Do contrário, tenho 99% de chance de perder. Tenho isso em mente sempre que temos que jogar", concluiu.

Alcaraz vai estrear em Melbourne contra o cazaque Alexander Shevchenko, que recentemente derrotou o número 11 do mundo, Stefanos Tsitsipas, na United Cup.

dga/phs/pm/jvb/aam