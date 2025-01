Liverpool e Chelsea iniciaram sua trajetória na Copa da Inglaterra 2024-2025 em grande estilo, com goleadas sobre Accrington Stanley (4-0) e Morecambe (5-0) respectivamente, ambos da quarta divisão, enquanto o Brentford foi eliminado pelo último colocado da segunda divisão.

Em Anfield, o italiano Federico Chiesa marcou o primeiro gol pelo Liverpool, em que o treinador Arne Slot aproveitou para dar minutos a jogadores menos acionados e para promover a estreia de um atacante de 16 anos.

O treinador holandês aproveitou a visita do atual 19º da League Two para dar tempo de jogo aos que não costumam ser titulares, como Wataru Endo, Harvey Elliott e Tyler Morton, meia de 22 anos.

Slot poupou o astro egípcio Mohamed Salah e o holandês Cody Gakpo tendo em vista as próximas partidas da Premier League e da Liga dos Campeões, competições em que os 'Reds' defendem a liderança.

Rio Ngumoha estreou pelo Liverpool, como titular, com apenas 16 anos e 135 dias. O jovem driblador, contratado em setembro ao Chelsea para jogar na equipe sub-18, mostrou alguns lampejos, embora em alguns momentos tenha se mostrado individualista demais.

Entre os jogadores experientes, os destaques foram Diogo Jota, que aproveitou um contra-ataque para abrir o marcador (29'), e Trent Alexander-Arnold, que mostrou a sua qualidade de chute pouco antes do intervalo (45') para fazer 2 a 0.

No segundo tempo, Jayden Danns, de 18 anos, entrou e marcou, aproveitando uma rebatida do goleiro (76') após um chute de Chiesa, que jogou poucos minutos desde que chegou nesta temporada da Juventus devido a problemas físicos.

Mas após acertar a trave (87'), Chiesa abriu sua conta com a camisa do Liverpool com um chute de longa distância (90').

Em Stamford Bridge, o Chelsea, quarto colocado na Premier League, tampouco teve problemas para vencer o muito inferior Morecambe por 5 a 0.

O francês Christopher Nkunku desperdiçou um pênalti aos 17 minutos e a abertura do placar só veio aos 40 minutos, quando Tosin Adarabioyo finalmente conseguiu romper a retranca dos visitantes.

A segunda etapa foi muito mais fácil para os 'Blues', que desencantaram com um gol de Nkunku (50'), o segundo da tarde de Adarabioyo (70') e uma dobradinha final do português João Félix (75' e 77').

Outra das equipes que estão em melhor fase após a primeira metade da temporada, o Nottingham Forest, terceiro colocado da primeira divisão, também fez sua parte ao vencer por 2 a 0 o Luton Town, da segunda divisão, com gols de Ryan Yates (40') e do paraguaio Ramón Sosa (68').

O único time da elite eliminado nesta rodada foi o Brentford, derrotado por 1 a 0 em seu próprio estádio pelo lanterna da Championship (2ª divisão), o Plymouth Argyle.

Morgan Whittaker, aos 82 minutos, marcou o único gol da partida.

O treinador dos 'Bees', Thomas Frank, pagou caro pela aposta de poupar vários titulares, como o goleiro Mark Flekken, e os atacantes Yoane Wissa e Bryan Mbeumo, que colocou em campo na segunda etapa ao ver as dificuldades enfrentadas pelo seu time.

O Plymouth Argyle ainda não havia conseguido vencer nesta temporada fora de seu estádio. No campeonato inglês da segunda divisão é último, com apenas uma vitória em dezesseis jogos.

-- Jogos da 3ª rodada da FA Cup (horário de Brasília):

- Quinta-feira:

Sheffield United (2ª) - (+) Cardiff (2ª) 0 - 1

(+) Everton - Peterborough United (3ª) 2 - 0

(+) Fulham - Watford (2ª) 4 - 1

- Sexta-feira:

(+) Wycombe Wanderers (3ª) - Portsmouth (2º) 2 - 0

(+) Aston Villa - West Ham 2 - 1

- Sábado:

(+) Birmingham City (3ª) - Lincoln City (3ª) 2 - 1

Bristol City (2ª) - (+) Wolverhampton 1 - 2

Middlesbrough (2ª) - (+) Blackburn (2ª) 0 - 1

(+) Liverpool - Accrington Stanley (4ª) 4 - 0

(+) Leicester - Queens Park Rangers (2ª) 6 - 2

Sunderland (2ª) - (+) Stoke (2ª) 1 - 2

Brentford - (+) Plymouth Argyle (2ª) 0 - 1

(+) Exeter City (3ª) - Oxford United (2ª) 3 - 1

Reading (3ª) - (+) Burnley (2ª) 1 - 3 após prorrogação

Norwich City (2ª) - (+) Brighton 0 - 4

(+) Chelsea - Morecambe (4ª) 5 - 0

(+) Bournemouth - West Bromwich (2ª) 5 - 1

(+) Nottingham - Luton Town (2ª) 2 - 0

(14h45) Leeds (2ª) - Harrogate Town (4ª)

Manchester City - Salford City (4ª)

(15h00) Coventry (2ª) - Sheffield Wednesday (2ª)

Mansfield Town (3ª) - Wigan (3ª)

- Domingo:

(9h00) Hull (2ª) - Doncaster Rovers (4ª)

(9h30) Tamworth (5ª) - Tottenham

(12h00) Newcastle - Bromley (4ª)

Arsenal - Manchester United

Ipswich Town - Bristol Rovers (3ª)

Crystal Palace - Stockport County (3ª)

(13h30) Southampton - Swansea (2ª)

- Segunda-feira:

(16h30) Millwall (2ª) - Dagenham & Redbridge (5ª)

- Adiados:

Preston North End (2ª) - Charlton (3ª)

Leyton Orient (3ª) - Derby County (2ª)

(+) classificados para os 16-avos de final

