Ventos de menor intensidade deram um respiro nesta sexta-feira aos bombeiros de Los Angeles, que lutam contra cinco incêndios florestais, que deixaram vítimas e destruíram comunidades inteiras nos arredores da cidade, no momento em que aumentam as críticas envolvendo a responsabilidade pelo desastre.

Segundo o balanço mais recente divulgado por autoridades, 11 pessoas morreram nos incêndios, que já destruíram mais de 10.000 construções. Mais de 14 mil hectares foram queimados, segundo a agência contra incêndios da Califórnia.

O presidente Joe Biden comparou hoje a cidade de Los Angeles a um "cenário de guerra" e disse que há uma "evidência clara de saques" em meio ao caos gerado pelo fogo.

Para enfrentar os saques, o presidente democrata em fim de mandato afirmou que o governo está garantindo a segurança na área com o apoio de militares e da Guarda Nacional.

O prejuízo é estimado em até US$ 150 bilhões, segundo o AccuWeather. O xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, decretou hoje um toque de recolher noturno.

"Você não pode estar nas áreas afetadas. Se estiver, pode ser preso", disse Luna em coletiva de imprensa. "Estamos fazendo isso para proteger as estruturas, as casas que as pessoas abandonaram porque ordenamos que saíssem", acrescentou.

A supervisora do condado de Los Angeles, Kathryn Barger, declarou que os saqueadores enfrentarão todo o peso da lei. "Prometo que eles serão responsabilizados", disse. "Que vergonha para aqueles que se aproveitam de nossos vizinhos durante este momento de crise", lamentou.

- 'Morte e destruição' -

Ventos de menor intensidade permitiram hoje o avanço da luta contra o fogo. O maior dos incêndios destruiu mais de 8.000 hectares no bairro nobre de Pacific Palisades e na região de Malibu, onde os bombeiros informaram que começaram a controlar o fogo. Nesta sexta-feira, 8% do seu perímetro estava controlado, o que significa que ele não pode mais se espalhar nessa direção.

O vencedor do Oscar Mel Gibson disse ao veículo NewsNation que sua casa em Malibu se incendiou e que a perda "foi devastadora". Mas o incêndio em Eaton, na área de Altadena, estava apenas 3% controlado, com mais de 5.000 hectares queimados e a infraestrutura-chave ameaçada.

Um terceiro foco, que surgiu na tarde de ontem perto de Calabasas e no enclave de Hidden Hills, onde residem celebridades como Kim Kardashian, estava 35% controlado.

"Os ventos diminuíram hoje, mas voltarão a aumentar nos próximos dias", disse Deanne Criswell, administradora da Agência Federal de Gestão de Emergências.

- 'Precisamos de respostas' -

Autoridades ressaltaram que é cedo para saber o que causou os incêndios, enquanto aumentavam as críticas envolvendo a resposta e prevenção do desastre. O governador Gavin Newsom ordenou hoje "uma revisão independente completa" dos serviços de água da cidade e considerou preocupante a falta de abastecimento e perda de pressão nos hidrantes. "Precisamos de respostas", escreveu, em carta aberta.

A comandante dos bombeiros de Los Angeles, Kristin Crowley, culpou os cortes de verbas que afetam o seu departamento, em entrevista à KTTV, afiliada da Fox News. "Continuamos sem funcionários suficientes, sem recursos."

Responsáveis pelo gerenciamento de emergências desculparam-se hoje por alertas falsos de evacuação enviados para milhões de celulares, que causaram pânico.

Um sobrevoo da AFP em Pacific Palisades e Malibu revelou a desolação. "Isso é uma loucura... Todas essas casas desapareceram", comentou o piloto do helicóptero, Albert Azouz.

Nos cobiçados terrenos à beira-mar de Malibu, a estrutura dos edifícios indicam a magnitude do que foi destruído. Mansões bilionárias desapareceram.

Meteorologistas alertaram que as "condições críticas" de vento e seca, embora tenham diminuído, ainda não acabaram.

