Já campeã em 2022, a americana Madison Keys (20ª do ranking da WTA) conquistou neste sábado (11) o Torneio de Adelaide, enquanto na categoria masculina quem venceu foi o canadense Felix Auger-Aliassime, às vésperas do início do Aberto da Austrália.

Keys derrotou sua compatriota Jessica Pegula, a primeira cabeça-de-chave, por 6-3, 4-6 e 6-1.

A tenista conquistou o nono título da carreira em um duelo em que precisou solicitar atendimento médico devido a dores no joelho esquerdo no segundo set, que perdeu, antes de vencer com facilidade a amiga Pegula, finalista do último US Open, no set decisivo.

"Foi muito difícil, é como se eu tivesse várias adversárias na minha frente. Maddie (Madison) bate a bola com mais força do que qualquer uma. Ela jogou um tênis incrível", disse Pegula, sétima do ranking mundial.

No masculino, Auger-Aliassime (29º do ranking da ATP) se sagrou campeão ao vencer o americano Sebastian Korda (22º) por 6-3, 3-6 e 6-1 e ergueu o sexto troféu de sua carreira.

O canadense chegará ao Aberto da Austrália com uma sequência de cinco triunfos que começou ao vencer o americano Taylor Fritz (4º) na United Cup na semana passada.

"Nós nos conhecemos há muito tempo, sempre travamos duelos acirrados", disse Auger-Aliassime sobre Korda, que disputou seu primeiro torneio após uma cirurgia no cotovelo em outubro.

O Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada de tênis, começa neste domingo e termina no dia 26 de janeiro.

