O tenista francês Gael Monfils se tornou neste sábado (11), aos 38 anos, o campeão individual mais velho da história do circuito ATP, ao vencer a final do Auckland Classic.

Monfils venceu o belga Zizou Bergs, de 25 anos, por 6-3 e 6-4 e superou o suíço Roger Federer na lista de vencedores, um dia antes do início do Aberto da Austrália, em Melbourne.

Monfils conquistou o 13º título de sua carreira e se tornou o jogador mais velho a vencer uma final de torneio da ATP desde o início do circuito em 1990.

Federer era dois meses mais jovem quando venceu o Swiss Indoors em 2019.

Monfils vibrou intensamente diante do público após a conquista.

Ele disse que estava orgulhoso por vencer numa idade em que muitos outros costumam pendurar a raquete. "A idade é um número, mas continuo trabalhando", comemorou.

Monfils conquistou seu primeiro título do ATP Tour em 2005. "Isso foi há 20 anos, ainda tenho paixão por jogar tênis, ainda sinto que bati muito bem na bola, então espero que venham muitos mais pela frente", comentou.

Em jogo disputado sob forte calor, o francês desafiou sua idade e jogou com mais força física do que Bergs, que disputou sua primeira final.

O belga teve o saque quebrado nos primeiros minutos dos dois sets e faltou a potência necessária para superar o serviço de Monfils.

Após a conquista deste título, Monfils sobe 11 posições e ocupa o 41º lugar no ranking mundial, o que lhe permitirá chegar com uma vantagem em Melbourne, onde enfrentará o compatriota Giovanni Mpetshi Perricard na primeira rodada do Aberto da Austrália.

dgi/dh/arm/aam