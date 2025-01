O Inter Miami do astro Lionel Messi anunciou nesta sexta-feira (10) mais dois amistosos de pré-temporada, que vão levar a equipe pela primeira vez ao Peru e ao Panamá.

"Estamos muito animados em revelar os cinco jogos contra adversários locais e internacionais nas Américas que vão nos preparar para o tão aguardado ano de 2025", disse em comunicado o presidente de operações de futebol do clube, Raúl Sanllehí.

O elenco do Inter Miami iniciará oficialmente os trabalhos de pré-temporada no dia 13 de janeiro, e o primeiro amistoso será cinco dias depois, contra o América do México, em Las Vegas.

Posteriormente, o time viajará a Lima para seu primeiro jogo na América do Sul, contra o Universitario do Peru, no dia 29 de janeiro.

Em 2 de fevereiro, o adversário será o Sporting San Miguelito, na Cidade do Panamá, e no dia 8 Messi e cia enfrentarão o Olimpia de Honduras, em San Pedro Sula.

A série de amistosos de pré-temporada termina no dia 14 de fevereiro, em jogo contra o Orlando City, em Tampa (Flórida).

Sob comando do técnico argentino Javier Mascherano, o Inter Miami se prepara para uma agitada temporada 2025, na qual a equipe vai disputar o Mundial de Clubes da Fifa, a Liga dos Campeões da Concacaf e a MLS.

bur/cl/cb/yr