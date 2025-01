A polícia ucraniana disse nesta sexta-feira (10) que estava realizando centenas de incursões em todo o país para fechar as rotas usadas por homens em idade militar para fugir do país e evitar o alistamento.

Kiev vem promovendo uma grande campanha de mobilização há meses para reforçar seu Exército, que está lutando para conter as forças russas. As tropas de Moscou, significativamente maiores, estão avançando no leste do país, quase três anos após o início da invasão.

A campanha causou pânico entre os homens ucranianos em idade de combate e fez com que milhares de pessoas fugissem do país ilegalmente para a Europa, às vezes usando rotas perigosas de contrabando através de montanhas ou rios.

“Mais de 600 buscas simultâneas estão sendo realizadas por agentes do SBU (Serviço de Segurança da Ucrânia) e investigadores da polícia nacional”, disse a polícia em um comunicado.

“Essa é apenas a primeira etapa de uma operação especial para bloquear os canais de tráfico de homens em idade militar para o exterior”, acrescentou.

A polícia disse que a operação tinha como alvo principal aqueles que ajudavam as pessoas que buscavam evitar o serviço militar por meio de travessias ilegais na fronteira com a Ucrânia.

A polícia disse que os “criminosos” haviam ajudado centenas de pessoas a atravessar a fronteira por meio de rotas ilegais e que a operação estava sendo realizada em todo o país.

“Os detalhes da operação serão tornados públicos após a conclusão de todas as ações investigativas”, acrescentou o comunicado.

Kiev tem lutado contra problemas de corrupção sistêmica em sua infraestrutura de mobilização militar desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022.

No final do ano passado, o ex-procurador-geral da Ucrânia, Andrii Kostin, renunciou depois que uma investigação revelou um esquema de corrupção que aparentemente fornecia isenções de recrutamento militar para funcionários do governo.

