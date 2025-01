Os restos mortais de um homem descobertos perto de uma geleira na Áustria foram identificados como sendo de um alpinista alemão que morreu há quase 60 anos, informou a polícia local nesta quinta-feira (9).

As mudanças climáticas aceleraram o derretimento das geleiras, fazendo com que o gelo liberasse os corpos dos alpinistas que estavam presos nele há anos, muitas vezes décadas.

Os ossos do alpinista alemão, incluindo parte de uma perna, foram encontrados no ano passado na província de Tirol, no oeste da Áustria.

O homem foi dado como desaparecido em março de 1967 após cair em uma fenda enquanto esquiava na geleira Wasserfallferner com um companheiro, informou a polícia local à AFP.

As equipes de busca não conseguiram recuperá-lo naquele momento, e o mau tempo forçou a interrupção da missão de resgate.

Em agosto de 2024, um morador local encontrou os ossos aproximadamente 700 metros abaixo da geleira no vale Rotmoostal e alertou as autoridades.

Após extensa análise de DNA, especialistas forenses conseguiram "atribuí-los a um alemão de 30 anos da região de Baden-Württemberg" que desapareceu em 1967, disse a polícia.

"Nos últimos anos, o recuo das geleiras nos Alpes (...) permitiu a descoberta de restos mortais de alpinistas desaparecidos há muito tempo", disse o porta-voz da polícia Erwin Voegele à AFP.

kym/mab/pc/aa/dd