Israel anunciou nesta quarta-feira (8) que recuperou o corpo de um dos reféns mantidos em cativeiro na Faixa de Gaza desde o início da guerra, no momento em que um acordo de cessar-fogo estaria “muito perto” de ser fechado, segundo a diplomacia dos Estados Unidos.

"No Oriente Médio, estamos muito perto de um cessar-fogo e de um acordo sobre os reféns", declarou nesta quarta, em Paris, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, em uma coletiva de imprensa ao lado de seu homólogo francês, Jean-Noël Barrot.

Yusef al Zayadna, de 53 anos, foi sequestrado durante o ataque do Hamas ao território israelense em 7 de outubro de 2023. Ele estava no kibutz de Holit para participar de uma colheita de azeitonas.

Seu corpo foi "localizado e recuperado" em um túnel na região de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, antes de ser trasladado para Israel, informou o exército.

Um dos porta-vozes do exército, o tenente-coronel Nadav Shoshani, precisou que informações coletadas durante a operação indicam que a morte do filho mais velho de Yusef al Zayadna, Hamza, de 23 anos, é "muito provável".

Também sequestrados em 7 de outubro, Aicha, de 17 anos, e Bilal, de 18 anos, irmã e irmão de Hamza, foram libertados em 30 de novembro de 2023, último dia da única trégua acordada desde o início da guerra.

"O tempo está se esgotando. Nossos reféns estão em perigo de morte", declarou o presidente israelense Isaac Herzog. "Eles suportaram 460 dias de medo, esperança e uma espera interminável."

"Estamos fazendo tudo o que podemos para trazer todos os nossos reféns de volta para casa, vivos ou mortos", disse por sua vez o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, a quem os familiares dos reféns pressionam para conseguir sua libertação.

"O acordo que se busca chega tarde demais para Yusef, que foi sequestrado vivo e deveria ter retornado vivo também", lamentou o Fórum das Famílias. "Cada dia em cativeiro acelera o perigo mortal imediato para os reféns que conseguiram sobreviver durante 15 meses."

O anúncio da descoberta do corpo de Yusef al Zayadna ocorre após a retomada das negociações indiretas entre Hamas e Israel no fim de semana no Catar.

A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, quando milicianos islamistas assassinaram 1.208 pessoas, na maioria civis, segundo um levantamento da AFP com base em dados oficiais israelenses.

Cerca de 46.000 pessoas, a maioria civis, foram mortas pela resposta militar de Israel.

