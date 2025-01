O Conselho Superior de Esportes (CSD) da Espanha concedeu nesta quarta-feira (8), a título cautelar, autorização ao Barcelona para voltar a escalar seus jogadores Dani Olmo e Pau Víctor, que tinham deixado de constar como inscritos nas competições no dia 31 de dezembro.

O clube catalão não havia conseguido cumprir os requisitos financeiros necessários para manter o registro dos dois atletas antes do final de 2024.

O CSD, órgão dependente do Ministério da Educação e Esportes espanhol, decidiu nesta quarta-feira avaliar "a medida cautelar de urgência" solicitada, que tem "caráter provisório até que o recurso apresentado pelo clube e pelos referidos jogadores seja definitivamente resolvido".

Os dois atletas estão na Arábia Saudita com o Barça, mas não foram relacionados para a semifinal contra o Athletic Bilbao desta quarta-feira.

Em maio a dívidas e uma folha salarial ainda bastante pesada, o Barcelona aproveitou a lesão do seu zagueiro Andreas Christensen no final de agosto para inscrever temporariamente Olmo, contratado por quase 60 milhões de euros (cerca de R$ 379 milhões pela cotação atual) depois de ter brilhado na Euro-2024 pela Espanha, assim como o jovem Pau Víctor.

As licenças dos dois expiraram no dia 1º de janeiro e a LaLiga, que não recebeu as garantias financeiras que exigia, retirou a inscrição de ambos que possibilitava que jogasse pelo clube catalão.

- "Garantias e certezas" -

Depois de não ter obtido sucesso com dois recursos na semana passada para obter novas licenças para os dois jogadores, o Barça procurou novos fundos e vendeu a exploração dos camarotes VIP do seu estádio Camp Nou, ainda em construção, por um valor estimado em 100 milhões de euros (cerca de R$ 632 milhões) durante 20 anos, para empresas do Catar e dos Emirados Árabes.

O clube não respeitou os prazos estabelecidos pela LaLiga, que afirmou ter recebido os documentos no dia 3 de janeiro.

O CSD justificou nesta quarta-feira a sua decisão com o "direito a uma carreira desportiva de acordo com o seu potencial e com todas as garantias e certezas" que os atletas merecem.

"Neste momento, o FC Barcelona e seus jogadores estão envolvidos na Supercopa da Espanha, o primeiro título oficial da temporada, com visibilidade e impacto mundial e na qual participam apenas as equipes que tiveram melhor desempenho nas competições nacionais do país na temporada anterior", continuou o CSD em seu comunicado.

"O CSD considera que a não adoção desta medida cautelar causaria graves prejuízos econômicos e esportivos ao clube e, sobretudo, aos jogadores. Isto poderia também prejudicar os interesses da seleção espanhola, assim como das demais competições nacionais, incluindo a LaLiga", observou.

