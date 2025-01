O Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, disputado no histórico circuito de Spa-Francorchamps, teve seu contrato renovado até 2031, anunciou a promotora do campeonato desta quarta-feira (8).

O novo contrato prevê uma corrida anual em 2025, 2026, 2027, 2029 e 2031, mas não em 2028 e em 2030, o que abre portas para uma alternância com outros grandes prêmios disputados na Europa, uma ideia promovida pelo presidente do Formula One Group, Stefano Domenicali.

Nesta eventual alternância não entrará o GP da Holanda, como foi especulado, já que a corrida na cidade de Zandvoort, que deixará o calendário após 2026.

A renovação do Grande Prêmio da Bélgica aconteceu graças a grandes investimentos feitos nos últimos anos no circuito de Spa, com novas arquibancadas para receber mais 10 mil espectadores.

"Spa-Francorchamps é considerado pelos pilotos e torcedores como um dos melhores circuitos do mundo e palco de momentos inesquecíveis" na história da F1, desde a primeira corrida na edição inaugural do campeonato, em 1950, destacou Domenicali.

Na última edição, vencida pelo britânico Lewis Hamilton, 380 mil espectadores passaram durante os três dias de competição pelo circuito belga, o mais longo de todo o Mundial de F1.

No calendário de 2025, o GP da Bélgica está programado para o fim de semana de 25 a 27 de julho.

