O ministro austríaco das Relações Exteriores, Alexander Schallenberg, ocupará temporariamente o cargo de chefe de governo durante as negociações entre os conservadores e a extrema direita para formar um Executivo, anunciou a presidência do país nesta quarta-feira (8).

Sua nomeação “foi confirmada” nesta manhã, disse uma porta-voz à AFP, após a surpreendente renúncia do líder conservador Karl Nehammer. Ele deverá ser oficialmente empossado na sexta-feira.

A Áustria realizou eleições legislativas em 29 de setembro e, desde então, a coalizão entre a direita e os Verdes tem apenas administrado os negócios do dia a dia, enquanto aguarda a formação de uma nova equipe.

Esse período de transição foi prolongado pelo fracasso das negociações na semana passada entre os conservadores liderados por Nehammer, os socialdemocratas e os liberais.

Embora a extrema direita tenha liderado as eleições de setembro, o conservador ÖVP queria impedi-la de chegar ao poder, mas não conseguiu formar uma coalizão, em um contexto em que o país está passando por uma situação econômica ruim. Como resultado, Nehammer renunciou.

Na segunda-feira, o presidente do país, o ecologista Alexander Van der Bellen, deu ao líder nacionalista do partido FPÖ, Herbert Kickl, a tarefa de formar uma maioria com o ÖVP.

Este último já fez um convite oficial ao novo líder do ÖVP, Christian Stocker, para iniciar as negociações.

Schallenberg, 55 anos, permanecerá como ministro das Relações Exteriores enquanto estiver à frente do governo.

Pai divorciado de quatro filhos, ele é fluente em francês.

bg/anb/mab/dd