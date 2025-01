Vários cetáceos foram encontrados mortos em Sevastopol, na península ucraniana da Crimeia, anexada à Rússia, devido a uma mancha de óleo causada pelo naufrágio de dois navios petroleiros há mais de três semanas, informaram as autoridades locais nesta quarta-feira (7).

Os navios encalharam durante uma tempestade no Estreito de Kerch, entre a Rússia e a Crimeia, em 15 de dezembro, causando poluição que atingiu a principal cidade portuária de Sevastopol, a cerca de 250 km do local do incidente.

Questionado pela agência de notícias TASS, Pavel Kharlamov, um deputado local em Sevastopol e chefe de um grupo de voluntários que limpam as praias, disse nesta quarta-feira que “vários” cetáceos foram encontrados mortos e suas carcaças estavam sendo “evacuadas”. Ele não especificou o número ou a espécie.

No domingo, uma organização especializada com sede em Sochi, no sudoeste da Rússia, disse que mais de 30 cetáceos haviam sido encontrados mortos desde o início do desastre, “um número grande e atípico”.

De acordo com a organização, as vítimas são principalmente botos do Mar Negro (Phocoena phocoena), uma espécie ameaçada de extinção.

Os dois navios-tanque encalhados continham 9.200 toneladas de “óleo combustível pesado”, das quais pelo menos um quarto (26%) teria sido derramado no mar, de acordo com a última estimativa do Ministério dos Transportes da Rússia, fornecida na semana passada.

Autoridades e voluntários russos estão realizando uma extensa operação de limpeza, envolvendo milhares de pessoas, mas a situação está gerando preocupações.

Mais de 118.000 toneladas de areia e solo contaminados foram removidos de dezenas de quilômetros de praias ao longo da costa russa, informou o Ministério de Situações de Emergência da Rússia na terça-feira.

Na Crimeia e em Sevastopol, pelo menos 287 toneladas de produtos petrolíferos foram coletadas desde o início das operações, informou a mesma fonte.

buadar/alf/mba/mab/es/dd